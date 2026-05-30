Arteta setzt im Champions-League-Finale auf Havertz - PSG mit Dembélé und Hakimi

Im Finale der Champions League zwischen Arsenal und PSG vertraut Trainer Mikel Arteta auf Kai Havertz als Stürmer. Der Deutsche hat bereits mehrfach seine Stärke in entscheidenden Spielen unter Beweis gestellt. PSG kann dagegen auf die genesenen Stars Dembélé und Hakimi zurückgreifen. Ein Duell auf Augenhöhe steht bevor.

Im Vorfeld des Champions-League- Finale s zwischen dem FC Arsenal und Paris Saint-Germain hat sich Arsenal -Trainer Mikel Arteta für Kai Havertz als Startelf-Stürmer entschieden. Der 44-jährige Spanier hatte in den letzten Spielen immer wieder zwischen Havertz und dem Schweden Victor Gyökeres rotiert, doch für das größte Spiel im europäischen Klubfußball fiel die Wahl auf den deutschen Nationalspieler.

Havertz ist bekannt für seine Fähigkeit, in entscheidenden Momenten zu treffen. Bereits am vorletzten Spieltag der Premier League erzielte er den Siegtreffer gegen den FC Burnley (1:0), der letztlich den Weg zur Meisterschaft ebnete. Auch bei seinem Champions-League-Triumph 2021 mit dem FC Chelsea markierte er das goldene Tor. Arsenals Torjäger-Legende Thierry Henry adelte Havertz kürzlich in einem Interview mit SPORT BILD: 'Er hat diese Gabe, wichtige Tore zu machen.

Trainer Mikel Arteta sagte es selbst: Sie haben Kai vermisst, weil er beim Umschalten hilft, stark im Pressing ist. Er macht ständig Druck, versteht das Spiel durch seinen hohen Fußball-IQ sehr gut. Er setzt sein Gehirn ein.

' Nach dem Gewinn der englischen Meisterschaft strebt Havertz nun den zweiten Titel der Saison an; sollte Arsenal die Champions League gewinnen, wäre es das Double. Da die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ansteht, träumt Havertz davon, mit der deutschen Nationalmannschaft einen noch größeren Erfolg zu feiern: den Super-Triple aus Meisterschaft, Champions League und WM-Titel.

Auf der Gegenseite hat PSG Grund zur Freude: Die zuletzt verletzten Topstars Ousmané Dembélé und Achraf Hakimi sind rechtzeitig fit geworden und stehen in der Startelf von Trainer Luis Enrique. Der Franzose Dembélé und der Marokkaner Hakimi gelten als Schlüsselspieler für das Offensivspiel der Pariser. PSG könnte als erst zweite Mannschaft nach Real Madrid die Champions League verteidigen - ein historischer Erfolg, der den Verein endgültig zu den ganz Großen des europäischen Fußballs zählen würde.

Die Aufstellung von PSG: Safonov im Tor, davor eine Viererkette mit Mendes, Marquinhos, Pacho und Hakimi; im Mittelfeld Vitinha, Ruiz und Neves; im Angriff ein Trio aus Kvaratskhelia, Dembélé und Doué. Diese Mannschaft vereint Erfahrung und jugendliche Dynamik, was das Finale zu einem offenen Schlagabtausch machen dürfte. Arsenal hingegen vertraut auf eine eingespielte Formation: Raya im Tor, eine Abwehr mit Hincapie, Gabriel, Saliba und Mosquera; davor ein Mittelfeldriegel mit Rice, Lewis-Skelly und Kapitän Ødegaard; im Sturm Trossard, Havertz und Saka.

Diese Elf hat in der Saison durch ihr schnelles Umschaltspiel und die defensive Stabilität überzeugt. Arteta setzt auf die Kombination aus technischer Finesse und taktischer Disziplin. Das Finale verspricht Hochspannung: zwei unterschiedliche Spielphilosophien treffen aufeinander. Während PSG auf individuelle Klasse und Tempo setzt, vertraut Arsenal auf das Kollektiv und eine starke Defensive.

Die Partie wird zeigen, ob Havertz erneut zum entscheidenden Mann wird oder ob PSG seinen Titel verteidigen kann. Fußballfans weltweit fiebern dem Showdown in der Königsklasse entgegen, der die Saison krönen wird





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