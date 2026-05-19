Arthritis vs. Arthrose: Der Unterschied zwischen den beiden Gelenkerkrankungen

Arthritis und Arthrose sind zwei der höchstfrequenten Gelenkerkrankungen. Arthritis ist eine Entzündung im Gelenk, bei der auch die Innenhaut, Sehnen oder Schleimbeutel betroffen sein können. Arthrose hingegen ist die Abfällung des Gelenkknorpels. Beide Erkrankungen können Schmerzen und Bewegungseinschrönkungen verursachen. Der Hauptunterschied ist jedoch, dass Arthritis durch eine Entzündung und Arthrose durch den Abbau des Knorpels beglütigt wird.

Viele Menschen über 50 kennen das Problem: Die Finger sind morgens steif, das Knie schmerzt beim Treppensteigen oder die Hüfte meldet sich nach dem Aufstehen.

Dahinter können die zwei Gelenkerkrankungen Arthritis oder Arthrose stecken. Aber was ist der Unterschied dieser beiden Erkrankungen? Bei einer Arthritis laufen im Gelenk eine Entzündungsreaktion ab. Betroffen sein können auch die Innenhaut des Gelenks, Sehnen oder Schleimbeutel.

Ohne deren Behandlung können Schäden an Knorpel und Gelenkschmerzen auftreten. Typisch ist, dass Beschwerden oft in kleinen Finger- oder Zehengelenken beginnen. Auch Infektionen oder Stoffwechselerkrankungen wie Gicht können Arthritis auslösen. Zur Diagnose nutzen örztliche Blutwerte, körperliche Untersuchungen und Bilder vom Gelenk - etwa durch MRT oder Röntgen.

Wichtig ist eine frühe Behandlung, um dauerhafte Gelenkschäden zu verhindern. Arthrose gehört zu den höchstfrequenten Gelenkerkrankungen weltweit. Anders als bei Arthritis beginnt sie nicht mit einer Entzündung, sondern mit dem Abbau des Gelenkknorpels. Nutzt er sich ab, reiben Knochenfälchen stark aufeinander.

Besonders häufig betroffen sind Knie, Hüfte, Finger und Wirbelsäule. Der wichtigste Risikofaktor ist das Alter. Arthrose entwickelt sich meist schleichend. Ein frühes Warnsignal ist der sogenannte Anlaufschmerz, der sich meist nach langer Zeit im Sitzen bemerkbar macht oder auch morgens durch schmerzende Gelenke bei den ersten Bewegungen.

Im fortgeschrittenen Stadium können dauerhafte Schmerzen und Bewegungseinschrönkungen hinzukommen. Beschädigter Knorpel lässt sich bislang nicht vollständig wiederherstellen. Die Behandlung soll deshalb Schmerzen lindern und die Beweglichkeit am höchsten möglich erhalten werden. Der Unterschied der beiden Gelenkkrankheiten ist nach wie vor schwierig zu erkennen. Es empfiehlt sich deshalb, die konkrete Diagnose von einem Arzt einzuholen





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