Dr. Martin Rinio klärt auf, ob Gewürze wie Ingwer und Kurkuma sowie Vitamine Arthrose lindern können. Fakten zu Wirksamkeit und Risiken.

Fünf Millionen Menschen in Deutschland sind von Arthrose betroffen, einer fortschreitenden Gelenkerkrankung, bei der der schützende Knorpel im Gelenk abgebaut wird. Diese Zerstörung des Gewebes führt zu erheblichen Schmerzen, steifen Bewegungen und einer stark eingeschränkten Mobilität, die sich besonders häufig an Knien, Hüften und Händen manifestiert. Während Bewegung und ein normales Körpergewicht die Grundlage der Behandlung bilden, diskutieren Experten und Patienten zunehmend über die Rolle von Nahrungsergänzungsmitteln und bestimmten Lebensmitteln als unterstützende Maßnahmen.

Entzündungshemmende Effekte spezifischer Gewürze

Der Orthopäde Dr. Martin Rinio aus Deutschland weist darauf hin, dass einige Gewürze tatsächlich biologische Eigenschaften besitzen, die Entzündungsprozesse im Körper beeinflussen können. Besonders Kreuzkümmel, ein orientalisches Gewürz, enthält Mineralstoffe wie Eisen, Kalzium und Kalium, denen eine antiinflammatorische, also entzündungshemmende Wirkung zugeschrieben wird. Auch Kurkuma, die gelbe Wurzel, die oft in Currymischungen vorkommt, steht im Fokus der Forschung. Der Wirkstoff Curcumin in Kurkuma kann Entzündungsprozesse modulieren, und Studien deuten darauf hin, dass Curcumin-Präparate die Schmerzen bei Kniearthrose lindern können.

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Ingwer ist ein weiteres Mittel, das von Fachleuten empfohlen wird. Die scharfe Knolle enthält Gingerole, Stoffe mit nachgewiesener entzündungshemmender Wirkung. Einzelne Untersuchungen zeigen eine leichte schmerzlindernde Effekte auf. Dr. Martin Rinio empfiehlt Patienten, mehrmals pro Woche mehrere Scheiben frischen Ingwer mit heißem Wasser aufzugießen, um diese Wirkung zu nutzen. Im Gegensatz dazu gilt Chili: Der Inhaltsstoff Capsaicin, der für die Schärfe verantwortlich ist, kann bei Gelenkschmerzen helfen. Diese Hilfe ist jedoch vor allem als äußerlich angewendete Creme nachgewiesen. Der Verzehr von Chilischoten hat dieselbe Wirkung dagegen nicht belegt.

Rolle der Vitamine C, E und D bei der Knorpelgesundheit

Neben Gewürzen spielen Vitamine eine zentrale Rolle bei der Unterstützung des Knorpelgewebes. Vitamin C ist essentiell, da es die Bildung von Kollagen unterstützt, einem wichtigen Bestandteil des Knorpels, und Zellen vor oxidativem Stress schützt. Besonders viel Vitamin C steckt in Paprika, Brokkoli, Grünkohl und anderen Kohlsorten. Vitamin E wirkt als Antioxidans und schützt die Zellen vor Schäden durch freie Radikale. Gute Lieferanten für Vitamin E sind Mandeln, Haselnüsse, Sonnenblumenkerne und pflanzliche Öle wie Raps- oder Sonnenblumenöl.

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Vitamin D wird ebenfalls als wichtiger Nährstoff für den Knochen- und Knorpelstoffwechsel eingestuft. Dr. Martin Rinio stellt klar, dass Vitamin D eine bestehende Arthrose zwar nicht heilen kann, aber einen nachgewiesenen Mangel behandelt werden sollte, um den Stoffwechsel zu unterstützen. Eine vitaminreiche Ernährung kann somit einen Beitrag zur allgemeinen Gelenkgesundheit leisten, indem sie die strukturelle Integrität des Gewebes fördert und vor weiteren Schäden schützt.

Realistische Erwartungen und Risiken der Therapie

Experten warnen davor, übertriebene Hoffnungen in Naturheilmittel zu setzen. Dr. Martin Rinio berichtet, dass sich Beschwerden in vielen Fällen nach einigen Wochen so weit lindern lassen, dass die Schmerzmittel-Medikation eingeschränkt werden kann. Dies ist jedoch eine individuelle Erfahrung und nicht allgemein wissenschaftlich durch Gewürze und Vitamine bestätigbar. Die Therapie mit natürlichen Mitteln kann die konventionelle medizinische Behandlung keineswegs ersetzen. Arthrose lässt sich durch Gewürze oder Vitamine weder heilen noch rückgängig machen, da der Knorpelabbau ein irreversibler Prozess ist.

Patienten, die regelmäßig Medikamente einnehmen, sollten jede mögliche Reduzierung der Dosierung immer mit ihrem behandelnden Arzt besprechen. Das gilt auch für hochdosierte Nahrungsergänzungsmittel, da diese Nebenwirkungen auslösen oder mit bestehenden Medikamenten wechselwirken können. Eine informierte Entscheidung basierend auf ärztlicher Beratung ist unerlässlich, um Sicherheit und Wirksamkeit in der Behandlung von Arthrose zu gewährleisten.