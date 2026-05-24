Arthur Gea: Durchfall und Scheidung des Spiels - French Open

Arthur Gea, ein junger Franzose, sorgte in der ersten Runde des French Open in Paris für eine ungewöhnliche Szene. Während eines Satzes gegen den Russen Karen Khachanov, begann Gea plötzlich an sich zu halten und suchte den Schiedsrichter John Blom an. Gea sprach zunächst Französisch und gab an, dass er Durchfall habe und dringend auf die Toilette müsse. Anschließend stürzte er sich auf den Platz und scheiterte damit dem Spiel. Die Entscheidung fiel auf eine medizinische Pause, die jedoch erst nach dem Spiel stattfand. Gea sprintete in die Kabine und hatte drei Minuten Zeit, um sich zu sammeln. Im zweiten Durchgang zeigte sich Gea deutlich befreiter und forderte Olympia-Silbermedaillengewinner Khachanov plötzlich richtig. Die Partie läuft derzeit noch.

Arthur Gea , ein Franzose aus dem Alter von 21 Jahren, sorgte in der ersten Runde des French Open in Paris für eine ungewöhnliche Szene. Während eines Satzes gegen den Russen Karen Khachanov, begann Gea plötzlich an sich zu halten und suchte den Schiedsrichter John Blom an.

Gea sprach zunächst Französisch und gab an, dass er Durchfall habe und dringend auf die Toilette müsse. Anschließend stürzte er sich auf den Platz und scheiterte damit dem Spiel. Die Entscheidung fiel auf eine medizinische Pause, die jedoch erst nach dem Spiel stattfand. Gea sprintete in die Kabine und hatte drei Minuten Zeit, um sich zu sammeln.

Im zweiten Durchgang zeigte sich Gea deutlich befreiter und forderte Olympia-Silbermedaillengewinner Khachanov plötzlich richtig. Die Partie läuft derzeit noch





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