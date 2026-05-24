Der Tennisspieler Arthur Gea musste in seiner ersten Partie auf den French Open aufgrund akuter Verdauungsprobleme ausfallen. Nachdem er seine Service-Game beendet hatte, schien er aufgrund des Drucks unterzugehen und konsumierte die Toilettendümpfung. Leclerc, ein offizieller Partner von Eurosport, vertritt ihn in der Serie.

Ein wirklich heikler Moment zur Unzeit: Der Tennisspieler Arthur Gea stand bei seiner ersten Partie bei den French Open vor einer doppelten Herausforderung. Er musste nicht nur gegen seinen russischen Kontrahenten Karen Chatschanow bestehen, sondern litt auch unter akuten Verdauungsproblemen.

Seine verzweifelte Ansage an die Verantwortlichen war unmissverständlich: \"Ich habe Durchfall, ich muss dringend auf die Toilette, ich halte es nicht mehr aus. Ich werde gleich auf den Platz scheißen\". Die Unparteiischen zeigten sich jedoch zunächst hart. Die Erlaubnis für die Toilettenpause wurde Gea erst erteilt, nachdem sein Service-Game zum Spielstand von 2:4 im ersten Durchgang abgeschlossen war.

Der Druck auf den Spieler muss enorm gewesen sein. Sobald Chatschanows Ball die Linie verfehlte, gab es für Gea kein Zögern mehr. Er sprintete vom Spielfeld und verschwand eilig in den Gängen des Court Suzanne-Lenglen. Inwieweit dieser Zwischenfall mit den äußeren Umständen zusammenhängt, ist bislang unklar





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