Der Tennisspieler Arthur Rinderknech steht vor einem Doping-Skandal. Ihm wird Testverweigerung vorgeworfen, was zu einem vierjährigen Verbot führen könnte.

Der französische Tennisspieler Arthur Rinderknech befindet sich in einer schweren Krise. Die aktuelle Nummer 57 der Weltrangliste steht vor einem massiven Doping-Skandal. Die französische Sportzeitung L'Equipe berichtete, dass Rinderknech Anfang Juni eine unangemeldete Dopingkontrolle verweigert haben soll. Dieser Vorfall könnte seine professionelle Karriere nachhaltig schädigen und zu einem langen Ausschluss aus dem Spitzensport führen.

Verweigerte Kontrolle und ITIA-Verfahren

Das Verfahren der International Tennis Integrity Agency (ITIA) gegen Arthur Rinderknech ist bereits angelaufen. Der 31-jährige Franzose drohen bis zu vier Jahre Sperre wegen der alleged Testverweigerung. Laut den Berichten sollte der Spieler sich in der Bretagne einer Kontrolle unterziehen. Rinderknech soll sich damals geweigert haben, an der Maßnahme teilzunehmen, was er nun unterschiedlich解释t. Ein möglicher Grund könnte ein Missverständnis mit dem Kontrolleur gewesen sein.

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Es ist noch ungeklärt, welche Rolle die Sprache bei dem Vorfall spielte. Der Kontrolleur sprach angeblich nur Englisch, während Rinderknech möglicherweise keine ausreichenden Englischkenntnisse hatte, um die Situation zu verstehen. Diese sprachliche Barriere könnte der Auslöser für das Missverständnis gewesen sein. Dennoch hat die ITIA das Verfahren eingeleitet und prüft die Umstände genau. Die Konsequenzen für den französischen Profispieler könnten schwerwiegender sein, als er selbst erwartet hatte. Ein solches Verfahren führt oft zu strengen Strafen, die die Karriere beenden können.

Missverständnis über Verpasste versus Verweigerte Tests

Rinderknech gibt an, dass er sich auf dem Weg zum Zug befand, um einen Abflug zu erreichen. In diesem Stressmoment habe er die Kontrolle als verpasst gewertet. Er ging fälschlicherweise davon aus, dass nur das dreimalige Verpassen eines Tests wie ein positiver Dopingbefund gewertet wird. Ein einzelner verpasster Test würde angeblich nur zu einer Verwarnung führen. Diese Annahme ist jedoch falsch und gefährlich für seine Verteidigung.

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Ein verweigert Test wird nach den Regeln der ITIA sofort als positiver Befund klassifiziert. Das ist ein entscheidender Unterschied, der über Karriere und Existenz entscheidet. Rinderknech soll sogar ein Dokument unterzeichnet haben, das diesen Vorgang bestätigt. Diese Unterschrift erschwert seine Lage erheblich, da sie als formelle Anerkennung des Vorfalls interpretiert werden kann. Ähnliche Fälle gab es bereits in der Vergangenheit, etwa bei anderen Sportlern, die den Flughafen Richtung Abflug verließen.

Rechtliche Schritte und öffentliches Eingeständnis

Arthur Rinderknech wurde Mitte September während des Davis-Cups in Quebec informiert. Der prominenteste Fall einer Testverweigerung betraf Marketa Vondrousova, die vier Jahre gesperrt wurde. Rinderknech weigert sich jedoch, diesen Weg mit sich gehen zu lassen. Er hat der ITIA mitgeteilt, dass er die Anschuldigung zurückweist. Zusätzlich hat er beantragt, dass die Angelegenheit von einem unabhängigen Gericht verhandelt wird.

Auf Instagram verteidigte sich der Tennisspieler in der Nacht zu Mittwoch öffentlich. Er beklagte, dass der Fall vorzeitig öffentlich wurde, obwohl er nach den Richtlinien streng vertraulich hätte behandelt werden sollen. Er betonte, dass er von der Anschuldigung der Testverweigerung bei der ITIA aware sei. Allerdings habe er bereits rechtliche Schritte eingeleitet, um seine Unschuld zu beweisen. Er plant, dem unabhängigen Tribunal alle Details der Situation darzulegen.

Unterschiede zu Jannik Sinner und Zukunft

Der Dopingfall von Jannik Sinner wurde lange unter dem Teppich gehalten, bis die Strafe von drei Monaten ausgesprochen war. Rinderknech nutzt diesen Kontrast in seiner Argumentation. Er ist überzeugt, dass er von der Anschuldigung der Testverweigerung freigesprochen wird. Der 25-jährige Weltstar Jannik Sinner hat einen anderen Weg gewählt und die Strafe akzeptiert. Rinderknech hingegen bestreitet jede Schuld und weist auf seine Integrität hin.

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Sein letztes Match bestritt Arthur Rinderknech am 10. November in Stockholm. Dort verlor er gegen den Serben Miomir Kecmanovic. Seitdem ist er nicht mehr angetreten. Die weitere Zukunft ist ungewiss, solange das Verfahren läuft. Rinderknech erklärt, stolz auf seine Erfolge zu sein. Er behauptet, alle Siege durch harte Arbeit und stets mit Integrität erreicht zu haben. Die Welt muss abwarten, wie die ITIA entscheidet.