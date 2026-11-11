Während der Begrüßungsshow an Bord der Mein Schiff 7 bei TUI Cruises stürzte eine junge Artistin in die Tiefe. Ihre Operation in Funchal bleibt bislang unklar, das Showprogramm wurde abgesagt.

TUI Cruises ' Mein Schiff 7' erlebt eine katastrophale Show-Entwicklung, als während der traditionellen Begrüßungs- und Willkommensshow "Leinen los" eine junge Artistin Anfang 20 mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Der Vorfall erfolgte im Theaterbereich vor rund 1000 Zuschauer*innen und zog sofort ärztliche Hilfe an den Deck."

Unfall im Detail - Wie ein Akrobatik‑Stunt zum Tod führte

Der Sturz fand während einer Seilnummer statt, bei der die Artistin aufgefordert wurde, über ein gespanntes Seil zu balancieren. Ihre Bewegung blieb nicht synchron mit dem Rest des Casts, was zu einem spektakularen, wenn auch tödlichen Versagen führte. Beobachterinnen im Publikum berichteten, dass die Frau mit einer langen Weite vom Seil gezogen wurde und mehrere Meter in den Vorhang stürzte. Der Absturz dauerte Sekunden, war aber genug, um schwere Verletzungen für eine Person im 20‑Jahren‑Alter zu verursachen.

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Nach dem Sturz wurden die Helfer sofort gerufen und sie wurde mit notfallmedizinischen Geräten ins Stichwerk gebracht. Im Anschluss erfolgte die Transport-Verschickung in ein Krankenhaus in Funchal auf Madeira, wo sie chirurgisch an der Wirbelsäule operiert werden musste. Die genaue Schwere ihrer Verletzungen ist bislang noch nicht veröffentlicht, und es ist unklar, ob bleibende Schäden nachlassen können.

Reaktionen der Crew und der Kapitänin - Vorfall wird offen kommuniziert

Ein Crewmitglied äußerte, dass die Sturzgefahr zeitgleich mit der Flexibilität und Fitness der Artistin zusammenhing: "Wäre sie nicht so gelenkig und fit, wäre sie wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Es wird dauern, bis sie wieder gesund wird." Geschäftsführerinnen der Reederei betonten, dass die Unfallmeldung ungablich eindeutig sei und weitere Details aus dem Schutz der betroffenen Frau zurückgehalten werden. Die Reederei bestätigte, das Showprogramm wurde angepasst und ein Nachtborghistor geändert wurden.

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Die Kapitänin des Schiffes, Kira Schikorr im Alter von 37 Jahren, wandte sich ebenfalls an die Passagiere und machte deutlich, dass die Sicht des Vorfalls ein schweres Ereignis für alle war. Sie betonte, dass die Gedanken der Crew, Airlines Mannschaft und Passagiere bei der betroffenen Frau seien. Zudem wurde das Abendprogramm neu strukturiert - der artistische Cast wurde durch einen Gastkünstler ersetzt, um die Stimmung zu würdigen.

Folgen für das Showprogramm - Ganze Nacht allein für die Erinnerung

Mehrere Shows wurden gestrichen, das Programm wurde in einer Bordansage geändert. Denn aus Respekt vor der Kollegin, die schwer gestürzt war, wurde beschlossen das Abendtraining zu ändern. Die passierten Gäste wurden mit der Information, dass sie nicht nach Lachen Stimmung töten. Es bleibt an der Komposition, die Shows abzusagen oder zu ändern. In der Zusammenfassung des Showprogramms war festzuhalten, dass seit dem Vorfall keine häufigen Auftritte stattfinden. Die betroffenen Shows wurden um die Show des Abends gelistet, die von einem Gastkünstler begleitet werden.

Komgniz zu Funchal - Operated in bester medizinischer Betreuung

Die betroffene Frau befindet sich in bestmöglicher medizinischer Betreuung an einem Krankenhaus in Funchal. Die Reederei betonte noch, dass der Aufenthalt für weitere Operationen und Reha in der Nähe für die schnelle Entwicklung möglich sah. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes und des Erhaltens der familiären Allgemeine Residenz betonen die Unterzeichner keine Details zu ihrem Gesundheitszustand. Das Ziel ist, möglichst klar, dass die betroffene Frau noch im Krankenhaus in Funchal ist, gleichzeitig der Ist wie jede Personen in der Badestelle in der Hinterhaltung der Personal händt praktisert, …