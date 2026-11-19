Der Belarusse Artsiom Lasouski triumphiert bei der Triton-High-Roller-Serie auf Zypern. Der Titel bringt ihm 679.000 Dollar sowie zahlreiche Kopfgelder.

Artsiom Lasouski hat die Triton High-Roller-Serie im Merit Royal Diamond Resort auf Zypern für sich entschieden. Der 27-jährige Spieler aus Belarus dominierte das Turnier entscheidend und sicherte sich den ersten Platz. Mit diesem Sieg erhielt er ein Preisgeld in Höhe von 679.000 Dollar. Dieser Triumph markiert seinen zweiten Titel bei einer Triton-Eventserie und festigt seinen Status als einer der führenden Spieler in der professionellen Pokerszene.

Lasouskis dominanter Sieg auf Zypern

Artsiom Lasouski zeigte während des gesamten Turniers eine überlegene Leistung, die ihn zum eindeutigen Favoriten auf den Titel machte. Neben dem feststehenden Hauptpreisgeld von 679.000 Dollar sammelte er zusätzliche Bounties von ausgeschalteten Mitspielern ein. Insgesamt wurden für diese Kopfgelder 2,9 Millionen Dollar ausgeschrieben, was das potenzielle Gesamteinkommen des Siegers noch deutlich ansteigen lässt. Seine Kontrahenten hatten gegen die strategische Meisterschaft von Lasouski kaum eine Chance.

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Zweiter Triton-Titel und historische Rekordmarke

Die Bedeutung dieses Erfolgs liegt nicht nur im hohen Preisgeld, sondern auch in der historischen Dimension für die Karriere von Artsiom Lasouski. Er ist der jüngste Spieler, der bereits seine zweite Trophäe bei einer Triton-Serie gewinnen konnte. Sein erster großer Erfolg datiert auf vor zwei Jahren nach Monte-Carlo. Durch den Erfolg auf Zypern steigern sich seine Gesamteinnahmen aus dieser Event-Serie auf rund 2 Millionen Dollar. Dieser Meilenstein unterstreicht seine kontinuierliche Entwicklung und Konsistenz im hochkarätigen internationalen Wettbewerb.

Deutsche Spieler mit unterschiedlichem Erfolg

Bei den deutschen Teilnehmern verlief die Triton High-Roller-Serie unterschiedlich. Ole Schemion schied als letzter deutscher Spieler in Runde 2 aus und belegte Platz 14. Sein Preisgeld belief sich auf 48.000 Dollar. Der beste Österreicher war Matthias Eibinger aus dem Team Pokercode. Er startete als Chipleader in den zweiten Turniertag und konnte sich mit drei Bounties sowie 156.000 Dollar ausgezeichnet platzieren. Die deutsche Konkurrenz war also stark vertreten, scheiterte jedoch am Ende an der Spitze.

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Ausblick auf das Finale mit 1,6 Millionen Dollar

Das Finale des 50.000-Dollar-8-Handed-Events ist für den kommenden Donnerstag angesetzt. Dort stehen noch hohe Preise zur Verteilung. Der Sieger des Finaleturniers kann mit 1,6 Millionen Dollar rechnen. Der Mindestgewinn für das Erreichen der Geldränge liegt bei 81.000 Dollar. Für die Verwirklichung dieses Betrags müssen noch neun weitere Spieler aus dem Turnier fliegen, bevor die verbleibenden Teilnehmer das garantierte Preisgeld erhalten.

Deutsche Titelhoffnungen im Finale

Matthias Lipp hat die Chance, im Finale um den Titel mitzuspielen. Nach dem ersten Tag belegt er den vierten Platz und zählt zu den Favoriten. Auch Christoph Vogelsang mit Platz sieben, Sebastian Gähl mit Platz achtzehn und Yannick Schumacher auf Platz 25 sind weiterhin im Rennen um den Sieg. Diese deutschen Spieler repräsentieren die Hoffnung, dass ein Titelgewinn im Finale noch möglich ist, obwohl die Konkurrenz durch Lasouski in den vorherigen Tagen sehr stark war.