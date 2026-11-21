Gerüchte über eine Trennung von Georgios Frangulis nach dem Fehlen des Verlobungsringes bei den Lakers wurden durch ein Foto von Aryna Sabalenka widerlegt.

Die Weltranglistendritte im Tennis Aryna Sabalenka hat kurz nach ihrem 28. Geburtstag die Spekulationen um ihren Beziehungsstatus entkräftet. Während des NBA -Spiels der Los Angeles Lakers gegen die Utah Jazz wurde die belarussische Sportlerin am Mittwochabend auf der großen Stadion-Leinwand gezeigt. Dabei fielen Beobachtern sofort mehrere Details auf, die zu einer wahren Flut von Gerüchten in den sozialen Medien führten.

Verlobungsring bei Lakers-Spiel nicht sichtbar

Bereits bei den YouTube Creator Premieres im Hollywood Roosevelt Hotel Anfang dieser Woche trug Aryna Sabalenka keinen Verlobungsring. Auch im Stadion in Los Angeles blieb der Finger an der Hand der Tennisprofis offenbar schmucklos, was Fans sofort registrierten. Die Belarussin hatte ihre Verlobung mit dem brasilianischen Unternehmer Georgios Frangulis Anfang des Jahres mit einem Instagram-Post verkündet. Auf jenem Foto prangte der gigantische Ring deutlich an ihrer Hand.

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Acht Monate später fehlte der Ring bei ihrem öffentlichen Auftritt bei dem großen Basketballereignis. Die New York Post veröffentlichte anschließend einen Artikel, der vom Instagram-Account California Post Sports gepostet wurde. Die Schlagzeile lautete: "Aryna Sabalenka löst mit Auftritt bei Lakers-Spiel Trennungsgerüchte aus". Die Meldung sorgte für Aufsehen in den Sport- und Promi-Foren.

Frangulis widerlegt Gerüchte mit provokantem Foto

Die Gerüchteküche drehte sich, bis Aryna Sabalenkas Verlobter Georgios Frangulis direkt auf den Beitrag antwortete. Er postete einen Kommentar als Foto, welches Sabalenka zeigte, wie sie einen Kussmund machte. In der Hand streckte sie einen Mittfinger in Richtung Kamera, der Ringfinger war jedoch deutlich zu sehen.

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Auf dem Bild war der Verlobungsring klar am Finger der Tennisstar zu erkennen. Dies war die klare Antwort, dass an den Trennungsgerüchten offenbar nichts dran war. Der Foto-Kommentar scheint mittlerweile allerdings wieder gelöscht worden zu sein, was die Debatte im Internet nicht endgültig beruhigt hat.

Sabalenka plant Neuanfang im Jahr 2027

Abgesehen vom Beziehungsstatus kündigte Sabalenka sportlich einen Neuanfang an. Die gerade abgelaufene Saison endete für sie mit dem Aus in der Gruppenphase bei den WTA-Finals. Insgesamt sei das Jahr für die verletzungsgeplagte Sabalenka ein ständiger Kampf mit ihrem Körper gewesen, so die Athletin in einem Instagram-Post mit Blick auf das Jahr 2027.

Sie erklärte, dass jetzt die Zeit komme, einen Schritt zurückzutreten und sich zu erholen. Sie wolle sich neu aufbauen und ihren Körper wieder stark machen. Sabalenka wurde auch in der Vergangenheit schon ohne Ring fotografiert, selbst bei gemeinsamen Auftritten mit Frangulis. Über ihren Beziehungsstatus sagt dies also anscheinend nichts aus, während sie sich nun voll auf ihre sportliche Zukunft konzentriert.