Arzt vor Gericht: Tod eines Patienten durch Morphin-Überdosis?

Ein Arzt wird in Regensburg wegen Mordes an einem Patienten in einer Klinik in Kelheim angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dem Intensivpatienten eine Überdosis Morphin verabreicht zu haben, um sein Leben zu beenden.

Zwei Jahre und ein halbes Jahr nach dem Tod eines 79-jährigen Patienten in einer Klinik in Kelheim steht ein Arzt vor dem Landgericht Regensburg. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 50-Jährigen Mord vor, da er dem Intensivpatienten, entgegen medizinischer Notwendigkeit, eine Überdosis Morphin verabreicht haben soll. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft handelte der Arzt absichtlich und zielgerichtet, um das Leben des Patienten zu verkürzen.

Der Arzt selbst weist alle Vorwürfe zurück und beteuert, keinerlei Straftat begangen zu haben. Der 79-Jährige starb in der Nacht zum 9. Juli 2022 in der Klinik. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Arzt wusste, dass die Morphin-Dosis in absehbarer Zeit zum Tod des Patienten führen würde. Das Mordmerkmal der niederen Beweggründe und der Heimtücke wird gesehen. Der Verteidiger des Angeklagten kritisierte die Ermittlungen als unzureichend und sah die Gefahr einer Vorverurteilung seines Mandanten. Zu den Kritikpunkten gehörten auch die Handschriften, die auf den Patientenpapieren für die niedrigere und die höhere Medikamentendosis verwendet wurden. Diese seien offensichtlich unterschiedlich. Die Schrift zu der niedrigeren Dosis sei seine, sagte der Arzt.Der Mediziner muss sich in Kürze einem weiteren Verfahren stellen, ebenfalls vor dem Landgericht Regensburg. Dieser Prozess betrifft den Tod einer Krankenschwester während ihrer Schicht im Dezember 2021 in der gleichen Klinik in Kelheim. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Arzt in diesem Verfahren Aussetzen mit Todesfolge vor. Der Prozess soll am 10. März beginnen.





