Ärztin wegen Abtreibungsmedikamenten verurteilt

Ein texanischer Richter verurteilte eine Ärztin aus New York zu einer hohen Geldstrafe, weil sie Patientinnen in Texas Abtreibungsmittel verschrieben hatte. Der Fall wirft Fragen zum rechtlichen Flickenteppich der Abtreibungsgesetze in den USA auf.

Ein texanischer Richter hat eine Ärztin aus New York zu einer hohen Zahlung verurteilt, weil sie Patientinnen in Texas Abtreibung smedikamente verschrieben und zugesandt haben soll. Laut Berichten der New York Times und des Texas Tribune beläuft sich die Strafe auf 100.000 US-Dollar (rund 96.000 Euro) sowie rund 13.000 US-Dollar an Anwaltsgebühren. Ken Paxton, der Generalstaatsanwalt von Texas , hatte im Dezember gegen die Ärztin geklagt.

Er wirft ihr vor, ohne Approbation in Texas Abtreibungspillen verschickt und damit gegen die strengen Abtreibungsgesetze des Bundesstaates verstoßen zu haben. Konkret geht es um den Fall einer einzigen Patientin in der Nähe von Dallas. Laut den Berichten informierte ihr Partner die Behörden. Die Ärztin war bei der richterlichen Anordnung nicht anwesend. Beobachter gehen davon aus, dass Paxton versuchen könnte, den Betrag über seinen Gegenpart in New York einzutreiben. Doch das dürfte scheitern: Der Bundesstaat an der Ostküste schützt Mediziner de facto vor rechtlichen Konsequenzen, wenn sie per Telemedizin – also durch digitale Konsultationen und Rezeptausstellung – Abtreibungspillen verschreiben. Zuvor hatte Louisianas Gouverneur Jeff Landry seine New Yorker Kollegin Kathy Hochul ebenfalls aufgefordert, rechtliche Schritte gegen dieselbe Ärztin einzuleiten. In dem Bundesstaat gelten ähnlich strenge Abtreibungsgesetze wie in Texas. Hochul wies die Forderung entschieden zurück. Der Streit könnte letztlich vor dem Obersten Gerichtshof der USA landen und zu einem Präzedenzfall werden. Seit der Entscheidung des Supreme Court im Juni 2022, das landesweite Recht auf Abtreibung aufzuheben, ist in den USA ein rechtlicher Flickenteppich entstanden: In vielen republikanisch regierten Bundesstaaten sind Schwangerschaftsabbrüche nahezu vollständig verboten. Teils gibt es nicht einmal Ausnahmen für Vergewaltigung oder Inzest. Allerdings richten sich die Strafen fast ausschließlich gegen Ärzte und Personen, die Abtreibungen ermöglichen – nicht gegen die Frauen selbst. Gleichzeitig hat sich in Bundesstaaten mit liberalerer Gesetzgebung ein Netzwerk aus Medizinern und Helfern gebildet, das Frauen in Regionen mit besonders strengen Abtreibungsgesetzen mit Abtreibungsmedikamenten versorgt. Viele Betroffene verfügen weder über die finanziellen Mittel noch über die Möglichkeit, in Bundesstaaten mit weniger restriktiven Regelungen zu reisen – für sie sind solche Angebote oft die einzige Option.





