Ärztin wegen mutmaßlicher Medikamenten-Verordnung für suchtgefährdete Patienten angeklagt

Eine 80-jährige Ärztin aus Berlin wurde wegen des Verdachts des Ausstellens von überhöhten Schmerzmittel-Rezepten an teils suchtmittel-abhängige Patienten angeklagt. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in 273 Fällen und wegen Untreue.

Eine Ärztin soll in ihrer Praxis in Berlin-Grunewald jahrelang Schmerzmittel -Rezepte für teils suchtmittelabhängige Patienten ausgestellt haben, obwohl es dafür keinen medizinischen Grund gab. Die Staatsanwaltschaft Berlin erhob nun Anklage wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in 273 Fällen und wegen Untreue gegen die 80-Jährige. Den Angaben zufolge soll die Allgemeinmedizinerin zwischen Januar 2018 und Dezember 2021 insgesamt 273 Mal Rezepte für Tilidin ausgestellt haben.

Das Medikament hat ein sehr hohes Suchtpotenzial und unterliegt deshalb dem Betäubungsmittelrecht. Es wird laut Staatsanwaltschaft in der Regel erst dann verschrieben, wenn der Behandlungszweck mit anderen Schmerzmitteln nicht mehr erreicht werden kann. Die Ärztin soll in ihrer Praxis Tilidin in Dosen verschrieben haben, die das therapeutische Maß erheblich überstiegen und dabei in Kauf genommen haben, das Suchtverhalten ihrer Patienten zu fördern. Den Krankenkassen entstand durch die Verordnungen ein Schaden von rund 7.800 Euro. Im Mai 2023 wurde der Frau die Verordnung von Betäubungsmitteln untersagt. Die Ärztin musste sich im vergangenen Jahr wegen anderer Vorwürfe bereits vor Gericht verantworten: Sie wurde wegen Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse, Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz und anderer Delikte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verurteilt. Dieses Urteil - ein Jahr Haft auf Bewährung - ist noch nicht rechtskräftig





