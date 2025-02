Ärztliche Stimmungslage: Schwarz-Grün dominiert in Umfrage der Ärzte Zeitung

Eine Umfrage der Ärzte Zeitung zeigt, dass die deutsche Ärzteschaft sich politisch in der Mitte positioniert und ein schwarz-grünes Bündnis als die bevorzugte Option sieht. Die Grünen schneiden besonders gut ab und liegen mit 28 Prozent der Stimmen deutlich vor der Gesamtbevölkerung.

Die jüngste Umfrage der Ärzte Zeitung liefert ein faszinierendes Einblicke in das politische Stimmungsbild der deutschen Ärzteschaft . Trotz des rechten Trends in Deutschland positioniert sich der medizinische Beruf politisch klar in der demokratischen Mitte. Bei der traditionellen Sonntagsfrage, „Wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre?“, zeigen sich Ärztinnen und Ärzte deutlich anfällig für eine schwarz-grün e Regierung.

Überraschenderweise würde dies aus zwei fast gleich starken Bündnispartnern bestehen: der Union mit 31 Prozent der Stimmen und den Grünen mit 28 Prozent. Die einzige realistische Alternative zu dieser Schwarz-Grün-Koalition aus Parteien der Mitte wäre eine Koalition mit Union, SPD und FDP, allerdings mit deutlich knapperer Mehrheit.Die Umfrage, an der knapp 500 Ärztinnen und Ärzte teilnahmen, ist nicht repräsentativ, da etwa 20 Prozent der Teilnehmer selbst keine Ärzte sind. Dennoch bietet sie einen wertvollen Blick auf die aktuelle politische Stimmung innerhalb der deutschen Ärzteschaft. Die Umfrage fand zwischen dem 19. Dezember 2024 und dem 26. Januar 2025 statt und die Antworten konnten online, per E-Mail oder Fax abgegeben werden.Im Vergleich zu Umfragen unter der Gesamtbevölkerung findet die Union bei den Ärztinnen und Ärzten etwa die gleiche Zustimmung. Die Grünen hingegen schneiden in der Ärzteschaft deutlich besser ab und erreichen mit 28 Prozent doppelt so hohe Werte wie aktuell in den Umfragen der Gesamtbevölkerung. Traditionell kann die FDP auch unter Ärzten auf einen überdurchschnittlichen Rückhalt verweisen. Das gilt sogar, trotz der Entbudgetierung der Hausärzte, die zum Zeitpunkt der Umfrage noch nicht beschlossen war. Während die FDP in den repräsentativen Umfragen unter der Gesamtbevölkerung um den Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag bangen muss, würde sie unter den Kolleginnen und Kollegen locker die Fünf-Prozent-Hürde überspringen. Mit 10,7 Prozent liegt sie sogar vor der SPD, die unter Medizinerinnen und Medizinern nur einstellig abschneidet (8,7 Prozent). Gegenüber der Sonntagsfrage der Ärzte Zeitung zur Bundestagswahl 2021 haben SPD und FDP deutlich an Vertrauen bei Ärzten verloren. Besonders die FDP (2021: 23,8 Prozent) verliert stark, die Grünen hingegen legen um fast acht Prozentpunkte zu. Die Union legt ebenfalls fast fünf Prozentpunkte hinzu. Die AfD macht einen wahren Sprung nach vorne und legt von 6,6 Prozent (2021) auf jetzt 13,8 Prozent zu





Ärzteschaft Politik Umfrage Ärzte Zeitung Bundestagswahl Schwarz-Grün Grüne Union FDP SPD Ampel-Koalition

