Dem Retter von Fabrice Muamba wurde die Approbation entzogen. Dr. Jonathan Tobin muss die Arztliste verlassen, nachdem ein Tribunal unangemessene Kontakte zu einer Patientin bestätigte.

Dem britischen Arzt Jonathan Tobin wurde offiziell die Zulassung als Mediziner entzogen. Dieser drastische Schritt des ärztlichen Berufsgericht s bedeutet, dass Tobin nicht mehr in das Ärzteregister eingetragen ist und fortan keine Patienten mehr behandeln darf. Die Entscheidung trifft den Mediziner, der weltweit bekannt wurde, weil er einst das Leben des Premier-League-Stars Fabrice Muamba rettete.

Unangemessene Beziehung und manipulierten Akten

Das ärztliche Tribunal hatte im Verfahren nachgewiesen, dass Dr. Jonathan Tobin eine unangemessene sexuelle Beziehung zu einer schutzbedürftigen Patientin unterhielt. Der Vorfall begann im Juli 2024 mit einem Kuss in seinem Sprechzimmer. Bis zum November desselben Jahres trafen sich die beiden regelmäßig. Dr. Jonathan Tobin räumte im Verfahren ein, regelmäßig Geschlechtsverkehr mit der Patientin gehabt zu haben.

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Zudem manipuliert er die Patientenakte, um die Beziehung zu verschleiern. Er vereinbarte medizinisch überflüssige Termine, um die Patientin zu treffen. Das Tribunal begründete das Urteil damit, dass Tobin zugelassen hat, dass sich eine sexuelle Beziehung entwickelte, obwohl seine berufliche Ausbildung und Erfahrung ihm hätten sagen müssen, dass ein solches Verhalten inakzeptabel ist.

Berühmtheit durch Rettung von Fabrice Muamba

Dr. Jonathan Tobin erlangte internationale Bekanntheit durch einen dramatischen Vorfall im März 2012. Der damalige Star der Bolton Wanderers, Fabrice Muamba, brach beim FA-Cup-Spiel zwischen Bolton Wanderers und Tottenham Hotspur auf dem Feld zusammen. Dr. Jonathan Tobin versorgte ihn auf dem Feld gemeinsam mit weiteren Medizinern. Im Anschluss daran wurde der Franzose in ein Krankenhaus gebracht.

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Muamba soll 78 Minuten lang klinisch tot gewesen sein. Dr. Jonathan Tobin sagte einst über den dramatischen Zwischenfall, er sei auf den Flur gegangen und habe geweint, da er den Spieler persönlich kannte und mit seiner Familie scherzte. Muambas Herz begann wieder zu schlagen und er überlebte. Im Alter von nur 24 Jahren beendete er dann aber seine Karriere.

Weitere Notfälle bei Wigan Athletic

2021 kam es erneut zu dramatischen Szenen auf dem Feld, als Charlie Wyke zusammenbrach. Dr. Jonathan Tobin begann auf dem Platz mit der Erstversorgung. Im Krankenhaus erholte sich der Stürmer vollständig. Dieser Vorfall unterstreicht die historische Bedeutung von Dr. Jonathan Tobin in der Sportmedizin, doch nun steht der Rücktritt von der aktiven Praxis im Mittelpunkt.

Folgen der Entscheidung für das Ärzteberuf

Die Entscheidung des Gerichts markiert das Ende der Karriere von Dr. Jonathan Tobin. Durch die Streichung aus dem Ärzteregister darf er niemanden mehr retten oder medizinisch versorgen. Die britischen Medien berichten übereinstimmend über diesen Beschluss. Das Verfahren zeigt die strengen Maßstäbe, die das Berufsgericht bei sexuellem Missbrauch von Patientenpower anlegt. Dr. Jonathan Tobin hat nun keine Möglichkeit mehr, in seinem Beruf zu arbeiten.