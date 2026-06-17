AS Monaco sichert sich Ansu Fati: Barça mit Rückkaufoption und Weiterverkaufsanteil

Der Transfer von Ansu Fati zur AS Monaco ist kurz vor dem Abschluss. Der FC Barcelona erhält eine niedrige Ablöse, sichert sich aber eine Rückkaufoption und einen Anteil an einem möglichen Weiterverkauf. Fati will in Monaco einen Neustart wagen.

Der Transfer von Ansu Fati zur AS Monaco steht unmittelbar bevor, wie übereinstimmend spanische und französische Medien berichten. Die vereinbarte Ablöse summe von etwa elf Millionen Euro erscheint angesichts der großen Erwartungen, die einst in den Spieler gesetzt wurden, überraschend gering.

Doch der FC Barcelona hat sich vertragliche Sicherheiten gesichert, die das Geschäft langfristig interessant machen: Eine Rückkaufoption für unter 30 Millionen Euro und einen prozentualen Anteil an einem späteren Weiterverkauf. Mit diesen Klauseln behalten die Katalanen die Kontrolle über die Zukunft des 23-jährigen Spaniers, falls er in Monaco wieder zu alter Stärke findet. In der vergangenen Saison erzielte Fati in 25 Einsätzen für die Monegassen 11 Tore, zunächst noch auf Leihbasis. Nun soll er einen festen Vierjahresvertrag in Monaco erhalten.

Der Spieler selbst zeigt sich bereit, finanzliche Zugeständnisse zu machen, um den Neustart im Fürstentum zu ermöglichen. Nach mehreren schwierigen Jahren bei Barcelona, in denen er seine einstige Klasse nicht konstant unter Beweis stellen konnte, sieht er in Monaco die beste Chance auf eine Rehabilitation. Trotz anderer Angebote fiel seine Entscheidung zugunsten des französischen Klubs. Für den finanziell angeschlagenen FC Barcelona kommt der Deal zur richtigen Zeit.

Die Transfereinnahmen und die eingesparten Gehaltskosten tragen dazu bei, die strengen finanziellen Vorgaben der spanischen Liga einzuhalten. AS Monaco setzt stark auf die Verpflichtung. Klubpräsident Dmitri Rybolovlev soll sich persönlich für die Verpflichtung eingesetzt haben. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die medizinische Abteilung um den Kinesiologen Vadim Khetagov, der bereits Stars wie Paul Pogba bei deren körperlicher Rehabilitation begleitet hat.

Auch bei Fati überzeugte dessen Arbeit. Star-Berater Jorge Mendes wird voraussichtlich in den nächsten Tagen nach Barcelona reisen, um die finalen Dokumente zu unterzeichnen. Fati selbst befindet sich derzeit im Urlaub in Brasilien, hat dem Transfer aber bereits zugestimmt. Damit endet ein weiteres Kapitel in der Karriere eines Spielers, der einst als großer Hoffnungsträger und potenzieller Nachfolger Lionel Messis galt.

Barcelona erhält zwar nur eine vergleichsweise geringe Ablöse, sichert sich aber die Möglichkeit, bei einem möglichen Wiederaufstieg des einstigen Supertalents erneut von dessen Wert zu profitieren. Der Transfer ist ein Beispiel für die modernen Fußballgeschäfte, bei denen Clubs durch klare vertragliche Gestaltungen langfristige Optionen bewahren. Die Entwicklungen rund um Ansu Fati spiegeln die Komplexität des zeitgenössischen Spielertransfers wider. Es ist nicht mehr nur der sofortige Geldbetrag, der zählt, sondern vielmehr die langfristige Beteiligung und die Möglichkeit der Rückkehr.

Barcelona, das dringend Einnahmen benötigt, nutzt die Gelegenheit, um einen teuren Spieler von der Gehaltsliste zu bekommen und gleichzeitig eine eventuelle Wertsteigerung mitzunehmen. Für Monaco ist es ein kalkuliertes Risiko: Eine niedrige Anfangsinvestition mit der Aussicht, einen jungen, talentierten Offensivspieler dauerhaft zu binden, falls er an seine früheren Leistungen anknüpft. Die Rolle des Präsidenten und des medizinischen Teams unterstreicht, wie strukturiert und professionell der Klub vorgeht.

Für Fati selbst ist es eine Chance, nach Jahren des Werdens und des Verletzungspechs in einer neuen Umgebung ohne den enormen Druck Barcelonas einen neuen Karriereabschnitt zu beginnen. Der Transfer ist ein klassisches Win-Win-Geschäft auf den ersten Blick, mit beiderseitigen Sicherheiten. Beide Parteien haben etwas zu gewinnen und etwas zu verlieren. Nun liegt es an Fati, in Monaco die Leistung zu zeigen, die ihn einst zum weltweit begehrten Talent machte.

Die Fußballwelt wird genau beobachten, ob er in der Ligue 1 wieder zu der Form findet, die ihn bei der Jugend-WM 2019 und zu Beginn seiner Zeit in Barcelona so glänzen ließ. Der Transfermarkt bewegt sich ständig weiter, und dieser Deal ist ein Paradebeispiel für kreative Lösungen in finanzschwierigen Zeiten. Die Rückkaufoption und der Weiterverkaufsanteil sind heute Standardinstrumente, um geschickt zu agieren.

Für Barcelona ist es mehr als nur ein Transfer; es ist ein strategischer Schritt, um die Zukunft ein Stück weit zu planen, auch wenn der sofortige Erlös gering ausfällt





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ansu Fati AS Monaco FC Barcelona Transfer Rückkaufoption Weiterverkaufsanteil Jorge Mendes Dmitri Rybolovlev Vadim Khetagov L'équipe Sport Ligue 1 La Liga Ablöse Vertrag

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mercedes beantragt Überprüfung der Monaco-Strafe gegen George RussellNach dem Erfolg von Alpine, die Monaco-Strafen gegen Pierre Gasly nachträglich aufzuheben, hat nun auch Mercedes offiziell einen Antrag auf Überprüfung gestellt

Read more »

Zoff geht weiter: McLaren bestätigt Berufung gegen FIA-Urteil von Monaco - Formel 1Konstrukteurs-Weltmeister McLaren hat am 16. Juni bestätigt: Sie gehen in Berufung gegen Entscheidungen in Monaco in Bezug auf die Nichtig-Erklärung der Zeitstrafe von Pierre Gasly und Alpine.

Read more »

Nächster Einspruch: Streit um Formel-1-Ergebnis von MonacoDer Streit um das Rennergebnis des Formel-1-Gastspiels in Monte-Carlo geht weiter. Zwei Teams fechten das Urteil des Weltverbands an.

Read more »

Nächster Einspruch: Streit um Formel-1-Ergebnis von MonacoDer Streit um das Rennergebnis des Formel-1-Gastspiels in Monte-Carlo geht weiter. Zwei Teams fechten das Urteil des Weltverbands an.

Read more »