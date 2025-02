AS Rom beschwert sich über Schiedsrichter Stieler nach turbulentem Unentschieden gegen Porto

Die AS Rom hat nach dem 1:1-Unentschieden gegen den FC Porto in der Europa League Beschwerde gegen den deutschen Schiedsrichter Tobias Stieler bei der Uefa eingelegt. Trainer Claudio Ranieri kritisierte Stieler scharf und warf ihm Unparteilichkeit vor.

Die Europa-League-Partie der AS Rom gegen den FC Porto war geprägt von Turbulenzen. Die AS Rom legte nach dem Spiel nun Beschwerde gegen den deutschen Schiedsrichter Tobias Stieler bei der Uefa ein. Die Roma, die im Playoff-Hinspiel der Europa League ein 1:1 gegen Porto erzielten, sind mit der Leistung des Schiedsrichter s Tobias Stieler (43) alles andere als zufrieden.

Wie die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet, hat der Verein bereits ein Telefonat mit Uefa-Verantwortlichen geführt und soll in Kürze einen offiziellen Brief einreichen. Eine öffentliche Stellungnahme der AS Rom gibt es bisher jedoch nicht. Trainer Claudio Ranieri (73) hatte sich bereits unmittelbar nach dem Spiel am Donnerstagabend über Stieler beschwert und ihm die Unparteilichkeit abgesprochen. Laut Ranieri habe der Schiedsrichter den FC Porto offenkundig bevorzugt und sich von den Heimfans beeinflussen lassen. Stieler verteilte während des Spiels neun gelbe Karten, Roms Mittelfeldspieler Bryan Cristante (29) musste zudem nach Gelb-Rot verlassen. Ranieri hatte seine Spieler nach Abpfiff aufgefordert, Stieler nicht die Hand zu schütteln. \u201cDieser Schiedsrichter verdient keinen Gruß, er hat keinen Respekt bei einem internationalen Match verdient\u201d, wetterte der Italiener im Anschluss bei Sky Sport: \u201cWie kann die Uefa so einen Schiedsrichter einsetzen? Es ist schwer für mich, das zu akzeptieren.\u201d (sid





express24 / 🏆 16. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

AS Rom FC Porto Europa League Tobias Stieler Schiedsrichter Beschwerde Claudio Ranieri Unparteilichkeit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ranieri kritisiert Schiedsrichter Stieler nach 1:1 gegen PortoAS Roms Trainer Claudio Ranieri kritisierte nach dem 1:1 in der Europa League gegen FC Porto den deutschen Schiedsrichter Tobias Stieler scharf. Ranieri bemängelte die Anzahl an Gelben Karten für Rom und warf Stieler vor, auf einen Elfmeter zu warten. Ranieri schickte seine Spieler nach dem Spiel wütend in die Kabine.

Weiterlesen »

Ranieri kritisiert Schiedsrichter nach Unentschieden gegen PortoAS Roms Trainer Claudio Ranieri kritisierte Schiedsrichter Tobias Stieler nach dem 1:1-Unentschieden gegen FC Porto in der Europa League. Ranieri warf Stieler vor, die Spieler des FC Porto begünstigt zu haben und zu viele Gelbe Karten an AS Rom zu verteilen. Die Römer müssen nun im Rückspiel im Olympiastadion gewinnen, um die Runde der letzten Acht zu erreichen.

Weiterlesen »

Leipzig rügt Schiedsrichter und Videobeweis nach Unentschieden gegen LeverkusenRB Leipzig empfindet sich im Topspiel gegen Bayer Leverkusen durch Schiedsrichter Bastian Dankert benachteiligt und kritisiert den Videobeweis. David Raum sieht in der Szene, in der Florian Wirtz auf sein Knie tritt, ein Foul, das nicht geahndet wurde. Trainer Marco Rose und Kapitän Willi Orban teilen die Kritik an der Schiedsrichterleistung und dem Videobeweis.

Weiterlesen »

Porta und Rom trennen sich unentschieden im Hinspiel der Europa LeagueFC Porto und AS Rom spielten im Hinspiel der Europa League ein 1:1 Unentschieden. Die Partie war von vielen Unterbrechungen und einer Gelb-Roten Karte für Cristante geprägt.

Weiterlesen »

Schiedsrichter-Honorare 2024/25: So viel verdienen Bundesliga-SchiedsrichterDer aktuelle Artikel listet die Honorare der 22 aktiven Bundesliga-Schiedsrichter für die Saison 2024/25 auf. Neben den Einsatzhonoraren vom DFB beziehen sie ein jährliches Grundgehalt in drei Stufen, abhängig von ihrer Rangstufe.

Weiterlesen »

Ranieri wettert gegen Stieler: 'Er hatte es nicht verdient'Der FC Porto und die AS Rom trennten sich im Hinspiel der Europa-League-Play-offs mit 1:1. Schiedsrichter Tobias Stieler musste sich nach Abpfiff Kritik gefallen lassen, allen voran von Roma-Coach Claudio Ranieri.

Weiterlesen »