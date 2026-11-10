AS Rom blockiert Nachnominierung von Leandro Molina für Argentinien

AS Rom verweigert die Freigabe von Leandro Molina für ein einziges Länderspiel. Die Sperre wurde von FIFA gekürzt, doch Rom priorisiert die Gesundheit des Spielers.

Die Pläne des argentinischen Nationaltrainers Lionel Scaloni scheitern vorerst an der harten Linie von AS Rom. Der italienische Traditionsverein stellt sich Montag klar und verweigert die Nachnominierung des Verteidigers Leandro Molina für die kommenden Länderspiele. Dies geschah trotz einer überraschenden Teilerfolgsmeldung durch die Fifa, die die Sperre des Spielers deutlich verkürzt hatte. Die Römer tolerieren keine Atlantikreisen für ein einziges mögliches Einsatzszenario und setzen damit ihre Interessen vor die Wünsche des Nationalverbandes.

Fifa-Urteil verkürzt Sperre für Molina

Die Fünf-Sterne-Elf hatte zuvor einen Einspruch des argentinischen Verbandes bei der Fifa eingereicht. Das internationale Gremium gab diesem überraschend zumindest teilweise statt. Die ursprüngliche Sperre von sieben Spielen wegen einer Tätlichkeit nach dem WM-Finale 2026 wurde auf vier Partien reduziert. Bei diesem Vorfall war Molina dem Spanier Rodri massiv zu Leibe gerückt. Die Fifa stufte das Vergehen von Molina im Vergleich zu anderen Teamkollegen wie Leandro Paredes, der mit zehn Spielen gesperrt wurde, als weniger schwerwiegend ein.

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Da der Abwehrspieler im Oktober bereits drei Spiele seiner Strafe abgesessen hat, fehlt ihm nun nur noch ein einzelnes Spiel, um seine Sperre vollständig abgeleistet zu haben. Nach der neuen Fristensetzung wäre er somit für das zweite Test-Länderspiel gegen Costa Rica am 17. November spielberechtigt gewesen. Die Rechnung der argentinischen Funktionäre hat jedoch die Vereinsführung der Giallorossi nicht mit einbezogen. Der Klub legte am Montag kurzerhand ein Veto ein und verweigerte kategorisch die Freigabe des Akteurs.

Rom argumentiert mit Belastungssteuerung

In einer offiziellen Mitteilung an den argentinischen Verband machten die Römer unmissverständlich klar, dass man eine Abreise über den Atlantik für ein einziges mögliches Spiel nicht tolerieren werde. AS Rom begründet diesen harten Schritt mit der akuten Belastungssteuerung und den enormen Reisestrapazen, die ein reines Freundschaftsspiel nicht rechtfertigt. Die Vereinsführung priorisiert die physische Gesundheit und die Regeneration des Spielers vor den kurzfristigen sportlichen Ambitionen des Nationalteams.

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Leandro Molina müsse stattdessen am Mittwoch pünktlich und ausgeruht zum regulären Vereinstraining auf dem Platz stehen. Diese klare Ansage zeigt, wie stark die Vereinslogik in der modernen Sportwelt die nationalen Teamzusammenkünfte beeinflussen kann. Für die argentinische Auswahl bedeutet dies, dass man auf die Dienste des erfahrenen Defensivspielers für die anstehenden Aufgaben verzichten muss, da kein alternative Freigabe erfolgt.

Konflikt zwischen Verband und Verein

Während AS Rom seine sportlichen Interessen in der Serie A knallhart durchsetzt, reagiert man in Buenos Aires verärgert über die mangelnde Kooperationsbereitschaft des italienischen Traditionsklubs. Der argentinische Verband fühlt sich durch das Verhalten des Roms behindert, obwohl juristisch gesehen die Hürden für die Rückkehr des Spielers beseitigt waren. Für Molina bedeutet das Machtwort seines Vereins, dass die vorzeitige Rückkehr in den Kreis des Vize-Weltmeisters vorerst geplatzt ist.

Trotz des juristischen Erfolgs vor den FIFA-Gerichten bleibt der Spieler vorerst im italienischen Trainingssystem. Dieser Konflikt unterstreicht die wachsende Macht der Klubführung im Umgang mit Nationalmannschaftsspielen. Die Entscheidung von AS Rom zeigt, dass auch ein Fifa-Urteil nicht zwangsläufig die operative Freigabe durch den Arbeitgeber garantiert, wenn dieser die Gesundheit und den Trainingszustand des Athleten als wichtiger erachtet als einen einzelnen Kurzeinsatz im Ausland.