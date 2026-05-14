AS Roma sichert sich Donyell Malen dauerhaft: Rekordstürmer bleibt in der Ewigen Stadt

Nach einer fulminanten Leihphase aktiviert die AS Roma die Kaufoption für Donyell Malen und überweist 25 Millionen Euro an Aston Villa.

Die AS Roma hat eine wegweisende Entscheidung für ihre sportliche Zukunft getroffen und den Transfer von Donyell Malen dauerhaft besiegelt. Nachdem der niederländische Angreifer im Januar zunächst nur auf Leihbasis vom englischen Verein Aston Villa in die italienische Hauptstadt gewechselt war, hat die Vereinsführung nun die entsprechende Kaufoption gezogen.

In einem finanziellen Paket, das die Ambitionen der Römer unterstreicht, wird eine Ablösesumme von insgesamt 25 Millionen Euro nach Birmingham überwiesen. Zusätzlich zu dieser Summe ist eine bereits vereinbarte Leihgebühr in Höhe von zwei Millionen Euro zu berücksichtigen, was die Gesamtkosten für den Transfer auf 27 Millionen Euro hebt. Um die Zukunft des Spielers langfristig zu sichern, wurde ein neuer Vertrag über eine Laufzeit von vier Jahren unterzeichnet.

Ein interessantes Detail in den Verhandlungen ist die Klausel für Aston Villa, die sich eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent gesichert hat, sollte Malen in Zukunft erneut den Verein verlassen. Dieser Transfer wurde maßgeblich durch die sportliche Entwicklung der Saison und die damit verbundene Qualifikation für europäische Wettbewerbe ermöglicht. Ein entscheidender Moment war hierbei die 0:2-Niederlage des Stadtrivalen Lazio Rom im Finale der Coppa Italia gegen den Inter Mailand.

Durch dieses Ergebnis ist die Teilnahme der AS Roma am internationalen Geschäft nun endgültig gesichert, was die finanzielle und sportliche Basis für die dauerhafte Verpflichtung von Malen schuf. Momentan steht die Mannschaft in einem spannenden Wettkampf um die begehrten Plätze für die Champions League. Mit zwei verbleibenden Spieltagen in der Serie A belegt die Roma derzeit den fünften Rang und liegt punktgleich hinter dem AC Milan.

Damit bleibt die Chance bestehen, in die Königsklasse zurückzukehren, was den Marktwert und die Attraktivität des Vereins massiv steigern würde. Auf dem Platz hat Donyell Malen in kürzester Zeit für eine Sensation gesorgt. Unter der Führung von Trainer Gian Piero Gasperini hat der ehemalige Borussia Dortmund-Profi eine neue Dimension seines Spiels entdeckt. Besonders auffällig ist seine neue Rolle als Mittelstürmer, in der er seine Torinstinkte voll ausspielen kann.

In insgesamt 18 Partien gelang es ihm, 14 Mal den gegnerischen Torhüter zu überwinden, während er zudem drei Vorlagen lieferte. Besonders beeindruckend ist seine Quote in den letzten acht Spielen, in denen er sechsmal traf. Damit hat Malen nicht nur die Fans in Rom begeistert, sondern auch einen historischen Meilenstein in der Serie A erreicht. Er knackte den Rekord von Mario Balotelli, dem bisher erfolgreichsten Winterneuzugang in der Geschichte der italienischen Liga.

Während Balotelli bei seiner Rückkehr nach Italien für Aufsehen sorgte, übertraf Malen dessen Treffersicherheit in den ersten Monaten nach dem Wechsel. Betrachtet man die Karriere von Malen vor seinem Wechsel nach Italien, wird der enorme Sprung in seiner Form noch deutlicher. In der Premier League bei Aston Villa gelang es ihm nicht immer, seine volle Leistung abzurufen; dort erzielte er in 46 Spielen zehn Treffer.

Auch seine Zeit bei Borussia Dortmund war zwar erfolgreich, mit 39 Toren in 132 Spielen, doch die aktuelle Effizienz in Rom ist beispiellos. Es scheint, als hätte der Wechsel in die Ewige Stadt und die taktischen Anpassungen von Gasperini den entscheidenden Impuls gegeben. Die Roma investiert nun konsequent in einen Spieler, der das Potenzial hat, das Gesicht der Offensive zu werden und den Verein zurück an die Spitze des europäischen Fußballs zu führen.

Die Kombination aus Schnelligkeit, Technik und einer neu gewonnenen Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor macht ihn zu einem der gefährlichsten Stürmer der Liga





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