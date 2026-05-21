AS Roma zeigt Interesse an Espinosa - A Football Italia

AS Roma zeigt erneut Interesse an RB Leipzig-Spieler Antonio Nusa. Der 21-Jährige Norweger soll in den WM-Kader gehen. Gian Piero Gasperini, Trainer des AS Roma, hat ihn auf seiner Liste mit potentiellen Verstärkungen stehen.

Der Verkaufsdruck im Sommer gehört bei RB Leipzig fast schon zur Tradition. Auch in der kommenden Wechselperiode müssen die Bosse nach internen Vorgaben wieder Transfererlöse verbuchen – nach BILD-Informationen sind es Eine gewaltige Summe, die sich im Idealfall schon zum Großteil mit dem Verkauf eines Top-Stars erzielen ließe.

Ein Name steht dabei im Fokus: Antonio Nusa (21). Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, zeigt der AS Rom Interesse am Leipziger Norweger, dessen Vertrag bis 2029 läuft. Auf einer Liste von Roma-Trainer Gian Piero Gasperini (68) mit potenziellen Verstärkungen soll der Flügelspieler ganz oben stehen – und das nicht zum ersten Mal. Schon im vergangenen Winter sollen die Italiener Nusa im Blick gehabt haben.

Eine konkrete Anfrage ging bei RB aber nach BILD-Informationen nicht ein. Und auch jetzt deutet vieles darauf hin, dass es schwierig wird. Grund: Die Leipzig-Verantwortlichen um Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) planen nicht, ihren Leistungsträger in diesem Sommer abzugeben. Vor allem nicht für die von der Gazetta genannte Summe von 50 Mio. Euro





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