Asamoah über WM-Chancen: Teamgeist entscheidend neben individueller Qualität

Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah betont im Interview die Bedeutung von Teamgeist und Charakteren für den WM-Erfolg und analysiert die Stärken und Schwächen der deutschen Nationalmannschaft.

Inmitten der Vorfreude auf das nächste große Fußballturnier steht in Deutschland eine zentrale Frage im Raum: Wie weit kann die Nationalmannschaft unter der Führung von Bundestrainer Julian Nagelsmann kommen?

Der ehemalige Nationalspieler Gerald Asamoah, der das deutsche Trikot über viele Jahre trug und 2002 Vizeweltmeister wurde, äußert sich zu den Chancen des Teams. Seiner Ansicht nach ist der Erfolg bei einer Weltmeisterschaft nicht allein eine Frage des individuellen Talents, sondern maßgeblich vom Teamgeist geprägt. Die Chemie innerhalb der Mannschaft sei ein entscheidender Faktor, der häufig unterschätzt werde. Asamoah betont, dass selbst die qualitativ hochwertigste Mannschaft Probleme bekommen kann, wenn das Miteinander nicht stimmt.

Aus seiner eigenen Erfahrung als Spieler weiß er, wie wichtig die Auswahl der Charaktere für den Kader ist. Die erfolgreichsten Teams auftreten als geschlossene Einheit, und dies beginne bereits bei der Entscheidung, welche Spieler mit zur Weltmeisterschaft genommen werden. Besonders im Fokus steht dabei das Verhalten der Reservisten. Wenn Ersatzspieler die Mannschaft mitreißen, mitfiebern und bereit sind, ihren Beitrag zum Erfolg zu leisten, sei das ein starkes Zeichen für einen positiven Teamspirit.

Asamoah erinnert in diesem Zusammenhang an die Heim-Weltmeisterschaft 2006, bei der eine ähnliche Dynamik zu beobachten war. Damals hätten Spieler, die nicht in der Startelf standen, dennoch Energie und Stimmung in die Mannschaft getragen. Diese Fähigkeit, eine positive Atmosphäre aufrechtzuerhalten und die Kollegen anzutreiben, sei für den Turnierverlauf von enormer Bedeutung. Sportlich betrachtet sieht der 47-Jährige die größten Stärken der deutschen Auswahl klar im offensiven Bereich.

Mit Spielern wie Florian Wirtz und Jamal Musiala verfüge die Mannschaft über zwei Akteure, die Spiele durch ihre individuelle Klasse entscheiden können. Diese beiden Talente gelten als die großen Hoffnungsträger der DFB-Elf. Im Mittelfeld hingegen wirft Asamoah einige Fragen auf. Ihn beschäftigt vor allem die ideale taktische Struktur und die Rolle von Joshua Kimmich.

Während er Kimmich als sehr stark im defensiven Zentrum einschätzt, setze Bundestrainer Nagelsmann ihn häufig auf der rechten Seite ein. Solche Entscheidungen müsse am Ende der Trainer treffen, aber ihre Auswirkungen auf das Spielkonzept seien nicht zu unterschätzen. Trotz des vorhandenen Potenzials sieht Asamoah Deutschland nicht als absoluten Topfavoriten. Die Konkurrenz auf internationaler Ebene sei enorm stark.

Ein Erreichen des Viertelfinals hält er für ein realistisches Ziel. Allerdings schließt er eine Überraschung nicht aus. Deutschland sei historisch gesehen eine Turniermannschaft, die sich steigern kann und dann, wenn die Mannschaft ins Rollen komme, mehr möglich sei. Nach Einschätzung Asamoahs zählen derzeit vor allem Nationen wie Frankreich und Spanien aufgrund ihrerbreite und Qualität zum engsten Kreis der Titelanwärter.

Auch England verfüge über einen hochkarätig besetzten Kader. Dennoch schreibt er die deutsche Mannschaft nicht ab. Die Botschaft ist klar: Wenn die Mischung aus individueller Qualität,teamgeist und der besonderen Mentalität für ein Turnier stimmt, dann ist für die DFB-Elf bei dieser Weltmeisterschaft durchaus einiges möglich. Asamoahs Analyse zeigt, dass neben taktischen und sportlichen Fragen vor allem die menschlichen Faktoren über Erfolg und Misserfolg bei einer Weltmeisterschaft entscheiden können





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