Ascension Party Impressions in Paderborn Arena

A detailed account of the evening celebrations among SCP-fans in Paderborn's downtown area, marking their team's promotion to the Bundesliga.

Impressionen von der Aufstiegsparty in der Paderborner Arena. Impressionen von der Aufstiegsparty in der Paderborner Arena. Impressionen von der Aufstiegsparty in der Paderborner Arena. Impressionen von der Aufstiegsparty in der Paderborner Arena.

Bis in die Nacht feiern die SCP-Fans in der Paderborner Innenstadt den Aufstieg ihrer Mannschaft in die 1. Bundesliga. Bis in die Nacht feiern die SCP-Fans in der Paderborner Innenstadt den Aufstieg ihrer Mannschaft in die 1. Bundesliga.

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Bis in die Nacht feiern die SCP-Fans in der Paderborner Innenstadt den Aufstieg ihrer Mannschaft in die 1. Bundesliga. Gemeinsam das SCP-Spiel schauen: Die Kneipen sind am Pfingsmontag voll. Eindrücke vom Public Viewing am Kamp in der Paderborner Innenstadt. Alle Artikel für nur 1 € pro Woche lese





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