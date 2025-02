Aschenputtel: Ein Horror-Märchen

Emilie Blichfeldts Debütfilm „The Ugly Stepsister“ erzählt die bekannte Aschenputtel-Geschichte aus einer neuen, düsteren Perspektive. Die Filmfigur Elvira, die „hässliche“ Stiefschwester, lässt sich alles gefallen, um den Prinzen zu heiraten und ihrem Schönheitsideal zu entsprechen. Doch die radikale Veränderung ihres Körpers wird zum Horror, der das Publikum schockiert und zum Nachdenken anregt.

Es ist ein Dilemma: Alles, was Aschenputtel s Stiefschwestern tun müssen, um den begehrten Prinzen zu heiraten, ist, in einen Schuh zu passen. Aber bei der einen ist die große Zehe zu lang und bei der anderen die Ferse zu groß. Gott sei Dank hat ihre Mutter ein Messer und eine Lösung parat: Einfach abhacken! „Wenn du Königin bist, so brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen“, so die bestechende Logik.

Blöderweise machen zwei Täubchen den Königssohn gurrend auf die Selbstverstümmelung aufmerksam: „Rucke di guh, Blut ist im Schuh.“ Angesichts dieser steilen Grimmschen Vorlage ist es eigentlich erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, bis Aschenputtel als Bodyhorror verfilmt wurde – einem Genre, das mit radikal-grotesken Veränderungen des Körpers spielt und das in den vergangenen Jahren an Popularität gewonnen hat. In ihrem Debütfilm „The Ugly Stepsister“, der in Sundance Weltpremiere feierte und bei der Berlinale im Panorama startet, erzählt die norwegische Regisseurin Emilie Blichfeldt die Aschenputtel-Geschichte aus der Perspektive der „hässlichen“ Stiefschwester. Elvira (Lea Myren als eindrucksvolle Scream-Queen), ihre jüngere Schwester Alma (Flo Fagerli) und ihre Mutter Rebekka (Ane Dahl Torp) kommen auf dem Hof von Otto und seiner bezaubernden Tochter Agnes (Thea Sofie Loch Næss) an, wo Rebekka und Otto sich vermählen – beiderseits aus finanziellen Gründen, wie sich herausstellt. Doch als Otto in der ersten gemeinsamen Nacht das Zeitliche segnet, ist der Schock groß, als die Hinterbliebenen feststellen: Geld hat hier niemand. Die einzige Lösung ist es, den Prinzen zu heiraten, der bald auf einem Ball eine passende Jungfrau auswählen wird. Die naive Elvira macht sich große Hoffnungen – bis ihr, mehr oder weniger diplomatisch, vermittelt wird, dass sie als Kandidatin nicht in Frage kommt: Sie sei einfach zu dick und zu hässlich, um gegen den Charme einer Agnes anzukommen. Während ihrer Stiefschwester alles zuzufliegen scheint, muss Elvira hart arbeiten für das, was sie erreichen will. Doch Elvira ist zumindest eins: fest entschlossen. Mit der Unterstützung ihrer skrupellosen Mutter nimmt sie jede Qual auf sich, lässt sich die Nase brechen und falsche Wimpern einnähen – natürlich alles detailliert in Nahaufnahme gezeigt. Emilie Blichfeldt hat offensichtlich Spaß mit den Nadeln, den Hämmern, dem Blut. Auch der Rest des Films ist von verstörender Schönheit, die opulenten barocken Kostüme, der Kerzenschein – alles wirkt wie ein Stillleben, das langsam verwest. Doch natürlich steckt auch eine politische Botschaft hinter dem Horror. Denn das, was sich viele Frauen antun, um sich dem Ideal anzupassen, ist so weit gar nicht entfernt von den qualvollen Prozeduren, die Elvira über sich ergehen lässt. Spätestens als Elvira einen Bandwurm schluckt, der ihr beim Abnehmen helfen soll, ist klar, dass dieses Märchen für sie nicht glücklich bis ans Lebensende ausgehen wird. Äußerlich wird sie immer schöner, von innen langsam aufgefressen. Und da sind ihre Füße noch ganz





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

BODYHORROR ASCHENPUTTEL MARCHENVERFILMUNG SCHÖNHEIT DISKURS HORRORFILM NORWEGISCHER FILM

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Grimm trifft Gore: Märchen wird zum brutalen Horror-Hit – die ersten Kritiken sind voller Begeisterung!Patrick Frey ist Freier Autor und in dieser Funktion unter anderem auch als Filmkritiker für FILMSTARTS.de tätig.

Weiterlesen »

Bad Bunnys „DTMF“ - Ein Stuhl, ein Album, ein virales MemeDer Januar ist bekannt für seine melancholische Stimmung. Social Media bietet keine Ablenkung, sondern eher politische Skandale und vermeintliche Lifestyle-Druck. In diesem Kontext bietet Bad Bunnys neues Album „DTMF“ eine willkommene Abwechslung. Mit Tracks über Trauer, Identität und Vergänglichkeit spricht der Künstler das kollektive Unwohlsein an. Das Cover mit den weißen Monobloc-Plastikstühlen hat sich zu einem viralen Meme entwickelt und symbolisiert die Verbindung zur Heimat und Nostalgie.

Weiterlesen »

'Lucky Loserin' im Achtelfinale: Eva Lys erschafft ein historisches Rekord-MärchenEs ist eine fabelhafte Geschichte und Eva Lys die Hauptfigur: Bei den Australian Open gelingt der deutschen Tennisspielerin etwas, das keine vor ihr geschafft hat. Die 23-Jährige zieht als 'Lucky Loser' ins Achtelfinale ein. Doch dort wartet eine übermächtige Gegnerin.

Weiterlesen »

Eva Lys: Ein Märchen in Melbourne trotz klarer NiederlageEva Lys erreichte als erster Lucky Loser das Achtelfinale der Australian Open. Obwohl sie gegen Iga Swiatek klare 0:6, 1:6 verlor, feierte sie die „schönste Woche“ ihrer Karriere.

Weiterlesen »

Darum ist Indie-Horror so viel besser als AAA-Horror!Cursed Digicam, das neue Spiel von Chilla's Art ist gerade DAS Horror-Game schlechthin. Magdalena hat es gespielt und erzählt Iris, was es...

Weiterlesen »

Neue Netflix-Horror-Serie Cassandra: Eine düstere Gemengelage aus Sci-Fi, Horror und FamiliendramaDie deutsche Horror-Serie Cassandra ist seit dem 6. Februar auf Netflix verfügbar und erinnert an Black Mirror. Die Serie spielt in einer alternativen 70er-Jahre-Welt und dreht sich um eine kleine Familie, die in ein Smart-Home mit der KI-Haushaltshilfe Cassandra zieht. Die Serie wurde von Regisseur und Drehbuchautor Benjamin Gutsche inszeniert und polarisiert die Kritiker.

Weiterlesen »