Asghar Faradis Film Parallele Leben ist eine Adaption von Kieślowskis Dekalog Sechs. Der 140-minütige Film behandelt Ehelosigkeit und Beobachtung.

Der iranische Filmregisseur und zweifache Oscarpreisträger Asghar Faradi hat mit dem Film Parallele Leben sein zweites französischsprachiges Werk veröffentlicht. Der 140-minütige Streifen basiert auf dem Roman Le Passé des iranischen Autors Ahmad Mahmoud und stellt eine lose Neuauflage des polnischen Meisterwerks Dekalog Sechs von Krzysztof Kieślowski aus dem Jahr 1990 dar. Faradi realisierte dieses Projekt nach seinem vorherigen französischen Werk Le Passé - Das Vergangene aus dem Jahr 2013.

Adaption von Kieślowskis Zehntafelwerk

Der Film Parallele Leben versteht sich explizit als Interpretation des sechsten Gebotes aus Kieślowskis berühmter Dekalog-Reihe, welches den Satz Du sollst nicht ehebrechen neu beleuchtet. Ursprünglich wurde Faradi das Angebot unterbreitet, die gesamte zehnteilige Dekalog-Filmreihe als moderne Serie neu aufzulegen. Der Regisseur lehnte diesen Vorschlag zunächst ab, da sein Hauptinteresse nicht in der Inszenierung einer solchen umfangreichen Produktion lag. Stattdessen konzentrierte er sich auf die Anpassung eines einzelnen Romans, der thematisch stark an die Strukturen des sechsten Gebots erinnert.

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Handlungsstruktur und parallele Stränge

Obwohl Faradi zuvor den Roman Le Passé des Autors Ahmad Mahmoud als Vorlage für seinen ersten französischen Film nutzte, baut er die Geschichte in Parallele Leben erheblich aus. Die kompakte Handlung der literarischen Vorlage wird durch mehrere parallele Handlungsstränge erweitert, um die narrativen Möglichkeiten des Kinos besser auszuschöpfen. Diese Struktur erlaubt es dem Regisseur, die Thematik der obsessionalen Beobachtung und der damit einhergehenden Einsamkeit tiefer zu durchdringen, als es die ursprüngliche Romanfassung zuließ.

Themen von Liebe und Einsamkeit

Der Film Parallele Leben behandelt zentrale menschliche Gefühle wie Liebe, obsessionales Verhalten und tiefe Sehnsucht. Faradi nutzt das Medium des Films, um die psychologischen Zustände seiner Figuren detailliert darzustellen. Die Inszenierung fokussiert sich dabei weniger auf drastische Ereignisse, sondern vielmehr auf die subtilen Interaktionen und die innere Welt der Charaktere. Der Titel des Werkes spiegelt wider, wie sich die Lebenswege der Protagonisten kreuzen und beeinflussen, ohne sich direkt zu berühren.

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Karriere und internationale Produktionen

Asghar Faradi hat sich durch Werke wie Nader und Simin - Eine Trennung einen festen Platz im internationalen Kino gesichert. Für seinen Film Parallele Leben plante er ursprünglich, sein englischsprachiges Debüt in den USA zu drehen. Letztlich entschied er sich jedoch für eine Produktion in Frankreich. Neben diesem aktuellen Werk hat der Regisseur auch bereits in Spanien gedreht, wie beispielsweise bei dem Film Offenes Geheimnis. Seine Arbeit zeichnet sich durch eine hohe künstlerische Qualität und komplexe narrative Strukturen aus.

Bezug zur Dekalog-Reihe

Die Verbindung zu Krzysztof Kieślowskis Dekalog-Sechs ist für Kenner der Filmszene offensichtlich. Kieślowski ist als einer der größten Kinophilosophen der Welt bekannt und hat neben der Trilogie der drei Flaggenfarben Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auch die Zehn Gebote thematisiert. Faradis Ansatz unterscheidet sich jedoch von der direkten religiösen Allegorie Kieślowskis und bietet eine zeitgenössische, säkulare Interpretation der moralischen Dilemmata, die mit dem sechsten Gebot verbunden sind. Der Film dauert satte 140 Minuten und bietet somit genügend Raum für die Entwicklung dieser komplexen Figuren.