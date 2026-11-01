Ash Hegarty bricht Weltrekord: 52 Kilo Karpfen am Balaton

Ash Hegarty fängt einen 52 Kilo schweren Karpfen am Euro-Aqua-See. Der Fang überschreitet den alten Rekord von 2018 deutlich. Emotionaler Hintergrund ist der verstorbene Vater.

Der britische Angel -Unternehmer Ash Hegarty hat am Euro-Aqua-See nahe dem Plattensee in Ungarn einen neuen Weltrekord aufgestellt. Mit einem Gewicht von 52 Kilogramm hat der Schuppenkarpfen den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2018 übertroffen. Der Fang ist momentan das größte Gesprächsthema in der internationalen Anglerszene und zeigt erneut die Bedeutung dieses Gewässers für die Profi-Angler.

Übertreffung des vorherigen Rekordeimers

Hegarty besaß bereits einen Ruf alsangler, der riesige Fische fängt. Im November 2018 wurde in demselben See ein 51,2 Kilogramm schwerer Karpfen gefangen, der bis vor Kurzem als Referenz galt. Der neue Fisch bringt nun zusätzlich rund 800 Gramm auf die Waage. Dies ist ein deutlicher Zuwachs, der einen neuen Maßstab in dieser Disziplin setzt. Hegarty selbst konnte die Größe des Fangs kaum begreifen und berichtete von seiner Überraschung. Der 32-Jährige betonte, dass er das Ereignis bis heute kaum fassen könne. Die beiden Angler hatten mehrere Tage lang am Ufer des Euro-Aqua-Sees verbracht, um die besten Bedingungen für den Fang zu nutzen.

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Predigt der Geduld und Vorbereitung

Der Erfolg basierte auf jahrelanger Erfahrung und der richtigen Strategie. Hegarty erklärte, dass das Karpfenangeln vor allem Geduld, Vorbereitung und ein tiefes Verständnis des Gewässers erfordert. Er setzte sechs verschiedene Angelruten ein, um die Chance auf einen großen Fang zu maximieren. Als Köder dienten Maden und spezielle Boilies, die speziell für Karpfen entwickelt wurden. Nach der Ankunft am See fing er bereits an mehreren Tagen große Exemplare, was die Produktivität des Gewässers unterstreicht. Diese Vorkenntnisse halfen ihm, den richtigen Zeitpunkt für den Hauptfang zu identifizieren. Die Disziplin und der Fokus waren entscheidend für den Erfolg am Abend.

Der Moment des Weltrekords

Gegen 19 Uhr, als Hegarty gerade plante, sich kurz hinzulegen, ertönte der elektronische Bissanzeiger. Das Signal kam doppelt, woraufhin er sofort zu seiner Angelrute stürzte. Der Widerstand an der Schnur war gewaltig, der Fisch bewegte sich wie eine Dampflok durch das Wasser. Nach einem harten Kampf konnte er den Riesenkarpfen unter Kontrolle bringen und am Ufer über den Unterfangkescher heben. Seine Begeisterung war groß, als er rief, er habe buchstäblich einen Autoreifen im Kescher. Nach dem Wiegen und der Dokumentation durch Fotos wurde der Fisch vorsichtig zurückgesetzt. Er ist gesund, fit und kräftig, wie Hegarty versicherte.

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Emotionale Erinnerung an den Vater

Hinter dem sportlichen Erfolg steht eine tiefe persönliche Geschichte. Das Angeln brachte Ash und seinem Bruder Nigel ihr inzwischen verstorbener Vater bei. Sie angeln gemeinsam, seit sie kleine Jungen waren, was die Bindung zum Hobby stark macht. An der Angelrute, an der der Rekordkarpfen anbiss, hängt ein Schlüsselanhänger mit dem einzigen gemeinsamen Foto seines Vaters und seines Sohnes. Dieser symbolische Anker verbindet den Moment mit der Kindheit. Hegarty äußerte den Wunsch, seinem Vater sofort vom Erfolg erzählen zu wollen. Ihm ist bewusst, wie stolz sein Vater gewesen wäre, hätte er das erleben können.

IGFA-Anerkennung und Diskussionen

Trotz des beeindruckenden Fangs wird es voraussichtlich keine offizielle Anerkennung durch die International Game Fish Association geben. Der Euro-Aqua-See ist ein privater sogenannter Paylake, was bedeutet, dass eine Nutzungsgebühr gezahlt werden muss. Solche private Gewässer führen in der Anglerszene immer wieder zu Diskussionen über die Gültigkeit von Rekorde. Für Ash Hegarty ändert dies jedoch wenig an der Bedeutung des Moments. Für ihn ist der 52-Kilo-Fisch mehr als nur ein Tier. Er repräsentiert ein ganzes Leben voller Erinnerungen und Kindheitsträume, die mit dem Angeln verbunden sind.