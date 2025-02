Ashes of Creation Alpha-2: 1000 Saatlik Test - Alışverişe Neden Özen Göstermelisiniz?

YouTube'da FLANKER, Ashes of Creation'ın Alpha-2'sini 1000 saat boyunca test etti ve oyun hakkında kapsamlı bir inceleme sunuyor. Oyunun derinliklerine dalarken hem olumlu hem de olumsuz yönleri açıklıyor.

MMORPG Ashes of Creation'in Alfası hakkında kapsamlı bir inceleme sunar. YouTuber FLANKER , Ashes of Creation'ın Alpha-2 'sini 1000 saat boyunca test etti ve oyun hakkında hem olumlu hem de olumsuz yönleri paylaşmaktadır. Oyunun derinlikli sistemleri, etkileşimli dünya tasarımı ve oyuncu odaklı gelişiminin heyecan verici olduğunu belirtiyor. Ancak, şu an oyunun beta aşamasında olduğunu ve teknik sorunlar, eksik içerikler ve sık Wipe'lar gibi bazı sorunları olduğundan bahsediyor.

FLANKER, oyunun şu anki haliyle deneyimlemek için 100$ civarında bir ücret ödemek istemeyenler için daha uygun seçenekler olabileceğini ifade ediyor. Özellikle daha az deneyimli MMO oyuncularının, oyunun daha eksiksiz hale gelmesini beklemek isteyeceklerini düşünüyor. Oyunun potansiyelini gördüğünü belirten FLANKER, oyuncuların Alpha-2'yi satın almadan önce bazı faktörleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurguluyor.FLANKER, Ashes of Creation'ın geliştiricilerinin oyuncularla açık iletişim halinde olduğunu ve düzenli olarak güncellemeler yayınladığını olumlu bir şekilde değerlendiriyor. Oyunun geleceği hakkında heyecanlı olduğunu belirten FLANKER, Ashes of Creation'ın potansiyelini somutlaştırmanın heyecan verici olduğunu ifade ediyor. Oyunun erken erişim aşamasındaki olduğunu ve gelecekte daha fazla içerik ve iyileştirmelerle daha da geliştireceği unutulmamalıdır





Ashes of Creation: YouTuber testet 1.000 Stunden das MMORPG und erklärt, warum ihr euch den Kauf gut überlegen solltetDer YouTuber FLANKER hat Ashes of Creation für 1.000 Stunden getestet und erklärt, ob sich der Kauf eines Alpha-2-Zugangs lohnt. Er betont, dass das Spiel noch in der Testphase ist und viele technische Probleme sowie fehlende Inhalte aufweist. FLANKER sieht Ashes of Creation als Test eines MMOs und nicht als vollwertiges MMORPG.

