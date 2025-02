Ashes of Creation: YouTuber testet 1.000 Stunden das MMORPG und erklärt, warum ihr euch den Kauf gut überlegen solltet

Der YouTuber FLANKER hat Ashes of Creation für 1.000 Stunden getestet und erklärt, ob sich der Kauf eines Alpha-2-Zugangs lohnt. Er betont, dass das Spiel noch in der Testphase ist und viele technische Probleme sowie fehlende Inhalte aufweist. FLANKER sieht Ashes of Creation als Test eines MMOs und nicht als vollwertiges MMORPG.

000 Stunden das MMORPG Ashes of Creation: Erklärt, warum ihr euch den Kauf gründlich überlegen solltet „Nehmt es als Warnung" – Das neue MMORPG Ashes of Creation zeigt keine Gnade mit Schummlern, löscht 100 CharaktereMMORPG Ashes of Creation will noch realistischer sein – Zeigt tolle Wettereffekte und JahreszeitenEin Zombie-Spiel auf PS4 und PS5 ist so gut, dass ich es fast 3-mal hintereinander durchgespielt hab Entwickler ist für einige der besten GTA-Teile verantwortlich, macht neuen Shooter, sieht sogar aus wie GTA Monster Hunter Wilds enthüllt ein neues Monster in einer Werbung, die hier so gut wie niemand gesehen hatBlizzard ändert seinen Shooter schon nächste Woche vollkommen, bringt levelnde Helden und Lootboxenspricht er über die wichtigsten Gameplay-Systeme und was aktuell noch im Spiel fehlt – und das ist seiner Meinung nach noch viel. AoC sei für ihn gerade nur ein Test eines MMOs und noch kein echtes MMORPG.Alpha-2-Zugänge kosten etwa 100 $ (ca. 95 €): Für wen diese Summe viel Geld ist, der sollte sich den Kauf gut überlegen. Das Spiel ist noch in der Testphase: Es gibt technische Probleme, fehlende Inhalte und regelmäßige Wipes. Wer noch nie ein MMO gespielt hat, das auf Risiko und Belohnung setzt, oder allgemein wenig Erfahrung in diesem Bereich hat, sollte lieber noch abwarten. Lohnt es sich, einen Alpha-2-Zugang zu kaufen oder gibt es auf Steam nicht doch mehr Spaß in anderen Titeln für weniger Geld? Wer den frühen Testzugang dennoch kaufen möchte, sollte wissen dass man hier wirklich mehr testet als einfach nur spielt. Die Inhalte des MMORPGs würden Spielern schon nach 1–2 Monaten ausgehen, abhängig davon, wie viel Zeit man hineinstecke.Das MMORPG eines legendären Entwicklers soll wie der Anime werden, in dem Leute nicht aufhören können, ein MMO zu zocken Aktuell gibt es in Ashes of Creation lediglich 8 Nodes, später sollen es einmal 100 sein. Diese Nodes sind spezielle Gebiete in der Spielwelt, die sich durch den Einfluss der Spieler verändern sollen. Das entsprechende System ist jedoch noch nicht ausreichend implementiert. Beim Sammeln hat man es aktuell noch mit vielen Platzhalter-Lösungen zu tun, die zwar funktionieren, aber gar nicht das widerspiegeln, was für das MMORPG später geplant ist. Der komplette instanziierte Content des Spiels fehlt ebenfalls noch, weshalb die Spieler sich auf Open-World-Dungeons konzentrieren. In diesen respawnen die Feinde jedoch, was die Dungeons zu einer repetitiven Erfahrung macht, statt einer Instanz-Erfahrung wie in anderen MMORPGs. Darunter leidet auch das Team-Play, weil die klassische, optimierte Herausforderung fehlt. Insgesamt ist YouTuber FLANKER aber zufrieden mit der Entwicklung und freut sich über die regelmäßigen Updates und die gute Kommunikation seitens der Entwickler. Er selbst habe bislang viel Spaß, auch wenn er das Ganze mehr als einen Test und nicht als echtes MMORPGs wahrnimmt. Es gibt auch andere, kritischere Stimmen zu AoC: 2022 legte ein MMORPG auf Steam einen historischen Start hin, beim 3. Jubiläum sind nur noch 1,8 Prozent der Spieler daEin neues MMORPGs steht in der Kritik, doch aus ungewohnter Richtung naht die RettungAshes of Creation ist ein Sandbox-Fantasy-Online-Rollenspiel, das von Intrepid Studios entwickelt wird. In dem Studio sind viele ehemalige Entwickler des gecan...





