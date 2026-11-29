Der Schauspieler Ashton Kutcher und sein Zwillingsbruder Michael planen die Veröffentlichung von Memoiren mit dem Titel I Call Bullshit im April 2027. Das Buch beleuchtet aus zwei Perspektiven ihre Beziehung, aufgearbeitete Konflikte aufgrund unterschiedlicher Lebenswege und frühere Schicksalsschläge, darunter die Herztransplantation von Michael. Ziel der Autobiografie ist es, die familiäre Bindung zu stärken und zu zeigen, wie verschiedene Sichtweisen die Familie nicht entzweißen müssen.

, 48, hat mit seinem Zwillingsbruder Michael gemeinsame Memoiren verfasst. In dem Buch, das den Titel "I Call Bullshit: A Book About Brothers" trägt, arbeiten beide auch schwierige Phasen ihrer Beziehung auf.

Es wird aus zwei Perspektiven erzählt und erscheint im April 2027 in den USA im Handel. Auf dem Buchcover, das das US-Magazin "People" zeigt, ist ein gemeinsames Kinderfoto der Brüder zu sehen.

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"Das Leben ist kurz und Familie bleibt für immer", erklärt Ashton Kutcher im Gespräch mit dem Magazin. Bei dem Buch gehe es ihm "in erster Linie darum, meinem Bruder näherzukommen". Zugleich wolle der Schauspieler zeigen, dass unterschiedliche Sichtweisen auf dieselben Erlebnisse eine Familie nicht entzweien müssen. Immer wieder höre er von Familien, die an unterschiedlichen Überzeugungen zerbrechen.wuchsen in einer katholischen Arbeiterfamilie im US-Bundesstaat Iowa auf.