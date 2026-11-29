Das Verhältnis von Ashton Kutcher zu seinem Bruder war nicht immer leicht. Jetzt haben die Zwillinge gemeinsame Memoiren angekündigt. Das Ziel: die Vergangenheit aufarbeiten.

Das Verhältnis von Ashton Kutcher zu seinem Bruder war nicht immer leicht. Jetzt haben die Zwillinge gemeinsame Memoiren angekündigt. Das Ziel: die Vergangenheit aufarbeiten. Hollywoodstar Ashton Kutcher hat mit seinem Zwillingsbruder Michael gemeinsame Memoiren verfasst.

In dem Buch, das den Titel "I Call Bullshit: A Book About Brothers" trägt, arbeiten beide auch schwierige Phasen ihrer Beziehung auf. Es wird aus zwei Perspektiven erzählt und erscheint im April 2027 in den USA im Handel. Auf dem Buchcover, das das US-Magazin "People" zeigt, ist ein gemeinsames Kinderfoto der Brüder zu sehen.

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"Das Leben ist kurz und Familie bleibt für immer", erklärt Ashton Kutcher im Gespräch mit dem Magazin. Bei dem Buch gehe es ihm "in erster Linie darum, meinem Bruder näherzukommen". Zugleich wolle der Schauspieler zeigen, dass unterschiedliche Sichtweisen auf dieselben Erlebnisse eine Familie nicht entzweien müssen. Immer wieder höre er von Familien, die an unterschiedlichen Überzeugungen zerbrechen.