Asiatische Börsen springen nach US‑Iran‑Deal - Nikkei 225 knackt 69.000‑Punkte

Der kürzlich verkündete Handel zwischen den USA und dem Iran löste an den Märkten in Japan, Südkorea, China und Hongkong starke Kursgewinne aus. Analysten mahnen jedoch zur Vorsicht, bis das Abkommen praktisch umgesetzt wird.

Die jüngste Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran hat zu einem spürbaren Aufschwung an den asiatischen Börsen geführt. Bereits innerhalb von zwei Stunden nach dem offiziellen Börsen beginn, also gegen 11.30 Uhr Ortszeit, legte der japanische Leitindex Nikkei 225 um 5,3 Prozent zu und überschritt zeitweise die psychologisch wichtige Marke von 69.000 Punkten.

Auch der südkoreanische Kospi profitierte von der Nachricht und stieg im selben Zeitraum um rund fünf Prozent. In China verzeichnete der Shanghai Composite nach etwa einer halben Stunde Handelszeit ein Plus von 1,1 Prozent, während der Hang‑Seng‑Index in Hongkong um 0,8 Prozent zulegte. Die positive Stimmung lässt sich unter anderem damit erklären, dass viele Länder in Asien stark von Erdölimporten aus dem Nahen Osten abhängig sind und ein möglicher Rückgang der Importkosten die Unternehmensgewinne nachhaltig stärken könnte.

Die politischen Reaktionen auf das Abkommen waren ebenfalls optimistisch. Japans Premierministerin Sanae Takaichi, 65 Jahre alt, begrüßte den Deal ausdrücklich und betonte die Bedeutung einer freien und sicheren Schifffahrt durch die Straße von Hormus für die globale Lieferkette. Sie hoffte, dass die praktische Umsetzung des Abkommens die Gefahr von Störungen im Seeweg minimieren und damit die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Asien und dem Nahen Osten weiter festigen werde.

In der japanischen Wirtschaftszweige zeigten sich besonders die Unternehmen Murata Manufacturing und Ibiden als klare Gewinner, denn ihre Aktien zulegten um 17,2 beziehungsweise 16,8 Prozent. Im Gegenteil litten Firmen wie CyberAgent und Kikkoman, deren Kurse um 3,3 beziehungsweise 3,2 Prozent zurückgingen. Trotz der euphorischen Kursgewinne warnten Analysten vor übermäßiger Selbstgefälligkeit.

Shingo Ide, Chef‑Aktienstratege beim NLI Research Institute, erinnerte daran, dass die momentanen Kursbewegungen in erster Linie eine direkte Marktreaktion auf das politische Signal seien und nicht zwangsläufig auf langfristige strukturelle Veränderungen hindeuten. Die eigentliche Herausforderung liege nun in der zuverlässigen Umsetzung des Abkommens, insbesondere hinsichtlich der Öffnung der Straße von Hormus und der Stabilisierung der Ölpreise.

So fiel der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent, das für eine Lieferung im August vorgesehen war, am frühen Montagmorgen auf 83,6 US‑Dollar, was einem Rückgang von rund 4,2 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. US‑Präsident Donald Trump, 80 Jahre alt, äußerte die Erwartung, dass der Iran im Gegenzug seinerseits die vollständige Öffnung der Straße von Hormus garantieren werde.

Die Meerenge, die während des Konflikts vielfach als Flaschenhals wahrgenommen wurde, könnte damit zu einem noch wichtigeren Knotenpunkt für den weltweiten Energiehandel avancieren





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