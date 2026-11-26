Asiatische Devisen: Südkoreanischer Won nach Zinsschritt der BOK kaum bewegt – US-Dollar stabilisiert sich

Investing.com – Die meisten asiatischen Währungen bewegten sich am Donnerstag in einer engen Handelsspanne. Der südkoreanische Won tendierte kaum verändert, nachdem die Bank of Korea ihren Leitzins auf ein über zweijähriges Hoch angehoben hatte.

Der US-Dollar stabilisierte sich im asiatischen Handel nach nächtlichen Verlusten, obwohl die viel beachteten US-Inflationsdaten für Oktober höher als erwartet ausgefallen waren. Mit Blick auf den bevorstehenden Thanksgiving-Feiertag wird für den Greenback weiterhin ein verhaltenes Handelsvolumen erwartet. Andere Währungen der Region verharrten weitgehend auf der Stelle, da die robusten US-Teuerungsdaten die Erwartungen an eine erneute Zinsanhebung der Federal Reserve im Dezember untermauerten.

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Zudem agierten die Marktteilnehmer angesichts der erhöhten Volatilität an den Aktienmärkten vorsichtig, während Anleger zaghaft wieder bei den zuvor gebeutelten KI-Werten einstiegen. Welche asiatischen Währungen sind für 2027 am besten aufgestellt? Erfahren Sie es mit InvestingPro – jetzt mit 60 % Rabatt! Das Währungspaar USD/KRW gab am Donnerstag um 0,05 % auf 1.343,08 Won nach, nachdem die BOK die Zinsen zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben hatte.