Die meisten asiatischen Währungen verloren am Freitag an Wert, da steigende Ölpreise Befürchtungen schürten, dass die Inflation hoch bleibt und die Zinsen weiter ansteigen werden. Der US-Dollar zeigte sich eher schwach, wobei der Australische Dollar als Ausnahme gewann. Die Erholung der Ölpreise belastete zudem den Indischen Rupie und den Chinesischen Yuan.

Investing.com - Die meisten asiatischen Währungen gaben am Freitag nach, da wieder anziehende Ölpreise Sorgen vor einer anhaltend hohen Inflation und weiter steigenden Zinsen schürten.

Der US-Dollar tendierte nach dem Thanksgiving-Feiertag derweil etwas leichter. Eine Ausnahme bildete der Australische Dollar, der um 0,4 % zulegen konnte, nachdem der Internationale Währungsfonds die jüngsten Zinserhöhungen der Reserve Bank of Australia befürwortet hatte. Der Japanische Yen stabilisierte sich in der Nähe wichtiger Marken, nachdem Daten zur Verbraucherpreisinflation in Tokio für November einen Preisanstieg belegten. Erfahren Sie mit InvestingPro, welche Währungen für 2027 am besten aufgestellt sind – jetzt mit 60 % Rabatt!

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Andere Währungen gaben auf breiter Front nach, belastet von der Erholung der Ölpreise. Diese steuerten auf ihren ersten Wochengewinn in diesem Monat zu, nachdem es im Nahen Osten zu erneuten Angriffen auf die Energieinfrastruktur und den Schiffsverkehr gekommen war. Besonders stark traf der Ölpreisanstieg die Indische Rupie; das Währungspaar USD/INR stieg um 0,4 %. Beim chinesischen Yuan legte USD/CNY um 0,07 % zu, und auch das Währungspaar USD/TWD des Taiwan-Dollars gewann 0,1 % hinzu.