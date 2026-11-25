Asiatische Währungen unter Druck: Festerer Dollar und Zollrisiken belasten – Aussie markiert 11-Monats-Tief

fiel dabei auf den tiefsten Stand seit Dezember vergangenen Jahres. Wiederauflebende Sorgen über US-Handelszölle sowie eine hartnäckige Inflation hielten die Marktteilnehmer im Vorfeld wichtiger US-Konjunkturdaten in einer abwartenden Haltung.legte um 0,2 % auf 103,99 Punkte zu und machte damit einen Teil seiner Vortagesverluste wett , nachdem jüngst wieder Bedenken hinsichtlich überzogener Bewertungen im Bereich der künstlichen Intelligenz aufgekommen waren.

Trotz dieser Konsolidierung steuert der Greenback im November auf ein Plus von fast 2 % zu. Gestützt wird er dabei von anhaltenden Inflationsrisiken in den USA und den daraus resultierenden Erwartungen an den weiteren geldpolitischen Straffungskurs der Federal Reserve. Die Marktteilnehmer blicken nun mit Spannung auf den Preisindex der persönlichen Konsumausgaben für Oktober – das bevorzugte Inflationsmaß der Fed – sowie auf die revidierten BIP-Zahlen für das dritte Quartal.

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Volkswirte prognostizieren für die monatliche PCE-Inflation einen Anstieg um 0,3 %, nach 0,5 % im Vormonat. Für das US-Wirtschaftswachstum wird auf annualisierter Basis ein Plus von 3,5 % erwartet. Die Fed-Funds-Futures preisen aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 96 % für eine Zinsanhebung im Dezember sowie eine Chance von 64 % für einen weiteren Zinsschritt im Januar ein. Zusätzliche Verunsicherung schürt die Handelspolitik: Die Trump-Administration bereitet derzeit Ergebnisse einer Untersuchung zu mutmaßlichen industriellen Überkapazitäten bei 16 wichtigen Handelspartnern vor.

Dies könnte den Weg für weitere länderspezifische Importzölle ebnen.gab um 0,1 % auf 159,46 je Dollar nach, obwohl der Erzeugerpreisindex für Dienstleistungen in Japan im Oktober im Jahresvergleich um 4,2 % zulegte – der stärkste Anstieg seit 1990. Die Teuerung beschleunigte sich damit gegenüber den 3,8 % im September und stärkt die Argumente für eine erneute Zinserhöhung durch die Bank of Japan, da Unternehmen mit spürbar höheren Fracht-, Leasing- und Hotelkosten konfrontiert sind.gehörte zu den wenigen Währungen der Region mit Kursgewinnen und legte um 0,4 % auf 92,536 je Dollar zu.

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Auch derDie längerfristigen Perspektiven für den Won haben sich merklich aufgehellt: Seit seinem 17-Jahres-Tief im Juni hat er um rund 16 % aufgewertet. Bloomberg berichtete, dass Exporteure – insbesondere Halbleiterhersteller – vermehrt Dollar-Guthaben konvertiert haben, um Inlandsprojekte zu finanzieren. , infolge des Speicherchip-Booms umfangreiche Dividendenausschüttungen und Rekordboni für Mitarbeiter vor. Dies sorgt zusammen mit fälligen Steuerzahlungen für einen erhöhten Liquiditätsbedarf in Won.

Diese Kapitalströme könnten den Won laut Einschätzungen von Macro Hive und Korea Investment & Securities, die von Bloomberg zitiert wurden, bis zum Ende des ersten Halbjahres 2027 in den Bereich um 1.200 je Dollar führen. Goldman Sachs stellte separat für das kommende Jahr eine Aufwertung in Richtung 1.280 in Aussicht. Der Australische Dollar fiel um 0,7 % auf 0,6594 US-Dollar – der tiefste Stand seit dem 18. Dezember 2025.

Die Verluste weiteten sich damit ungeachtet unerwartet hoher Inflationsdaten aus. In Australien beschleunigte sich der Verbraucherpreisindex im Oktober im Jahresvergleich auf 4,9 % nach 4,3 % im September und lag damit über den Markterwartungen von 4,8 %. Die bereinigte Kerninflation , der bevorzugte Indikator der Reserve Bank of Australia, stieg von 3,6 % auf 3,8 % und übertraf damit ebenfalls den Konsens von 3,6 %.

Die positive Inflationsüberraschung stützte die Währung zunächst, da sie die Erwartungen an eine weitere Zinsanhebung durch die RBA verstärkte und Spekulationen auf Zinssenkungen im kommenden Jahr dämpfte. Im weiteren Verlauf geriet der Austral-Dollar jedoch wieder unter Druck: Die allgemein dominierende Risikoaversion an den Märkten und wachsende Sorgen über die restriktiven monetären Rahmenbedingungen veranlassten Anleger zu Positionsglattstellungen. DBS-Zinsstratege Samuel Tse erklärte unterdessen, dass das Zusammenspiel aus KI-bezogenen Wachstumssorgen und erneuten zollbedingten Inflationsrisiken kurzfristig für eine Verflachung der US-Zinsstrukturkurve spreche.

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