Asiens Börsen auf Talfahrt: KI-Ausverkauf verschärft sich trotz Erholung der US-Futures

Investing.com - Die asiatischen Aktienmärkte gaben am Montag nach. Erneute Abgaben im Technologie- und Halbleitersektor verstärkten die Sorgen über überhöhte KI-Bewertungen sowie die wachsende Schuldenlast zur Finanzierung von Rechenzentren.

Daran konnte auch eine Erholung der US-Aktien-Futures nach den deutlichen Wochenverlusten an der Wall Street wenig ändern.in Hongkong verlor 1,5 %, während der taiwanische Weighted Index um 0,5 % zulegen konnte. Im asiatischen Handel stiegen die Futures auf denfiel um 1,9 % und liegt damit mehr als 10 % unter seinem Rekordhoch. Der Nasdaq sackte um 5,3 % ab und rutschte für das Jahr 2026 ins Minus.

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Auf Wochensicht verzeichneten der Dow und der S&P 500 mit Abschlägen von 8 % bzw. 8,6 % ihre stärksten Wochenverluste seit April 2025; der Einbruch des Nasdaq um 10 % markierte das schwächste Wochenergebnis seit März 2020. Die vorangegangene KI-Rally hatte auch Zulieferer von Switches, Kabeln und Stromversorgungssystemen nach oben getrieben. Mittlerweile bezweifeln Anleger jedoch, dass die fremdfinanzierten Rechenzentrumsbauten ausreichende Erträge abwerfen, um die Gläubiger zu bedienen oder die Bewertungen zu rechtfertigen.

Der Rücktritt von Jensen Huang bei Nvidia, die schwache Performance vonMSCI-Gradmesser für den asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan sank um 0,7 % und nähert sich damit dem Terrain eines Bärenmarkts, nachdem er gegenüber seinem Höchststand im Juni bereits rund 18 % eingebüßt hat. Aktien aus Schwellenländern laufen Gefahr, ihre Gewinne aus dem Jahr 2026 wieder abzugeben. Taiwanische Aktien stiegen um 0,5 %, nachdem sie in der Vorwoche um 17 % eingebrochen waren – der stärkste Wochenverlust seit 1990.

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Der KOSPI sank auf ein 10-Monats-Tief von 4.632,34 Punkten, während der Hang Seng 330,80 Zähler verlor. In China gaben derDie Behörden reagierten, um die Verkaufswelle einzudämmen. Taiwan verschärfte die Leerverkaufsregeln und kaufte zudem selbst Aktien am Markt. Südkorea bereitet sich darauf vor, im Bedarfsfall umgehend einen Stabilisierungsfonds zu aktivieren, der zuletzt 2008 eingesetzt wurde.

Darüber hinaus lockert das Land ab dem 24. November für drei Monate die täglichen Rückkauflimits für börsennotierte Unternehmen und verschärft die Überwachung illegaler Leerverkäufe. Die Börsen in China – Shanghai, Shenzhen und Peking – senken ab dem 30. November die Mindesteinschussanforderungen für wertpapierkreditfinanzierte Aktienkäufe von 100 % auf 80 %.

„Was könnte das Vertrauen der Anleger in das KI-Thema wiederherstellen? In den vergangenen fünf Jahren kam der entscheidende Impuls meist von außerhalb der Chipbranche. Es braucht keinen Superhelden. Der größte Belastungsfaktor ist diesmal die übermäßige geldpolitische Straffung durch die Fed – daher muss die Rettung womöglich auch von dort kommen“, erklärte Anna Wu, Anlagestrategin und Gründerin von Floodline Research.

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