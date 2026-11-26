Asiens Börsen erholen sich dank Taiwan und Südkorea – Nvidia-Risiken dämpfen Stimmung

Investing.com – Die meisten asiatischen Aktienmärkte legten am Donnerstag zu. Eine Erholung bei den Technologietiteln sowie eine aufgehellte Stimmung mit Blick auf die US-Handelspolitik halfen den Märkten, nach einem volatilen November wieder Tritt zu fassen.

Gleichwohl bremsten anhaltende Zweifel an der Unternehmensführung vonDer Nasdaq 100 näherte sich kurzzeitig einem Bärenmarkt – definiert als Rückgang um 20 % gegenüber dem jüngsten Höchststand –, bevor Käufer die Verluste eindämmten. Dennoch gaben KI-Werte den zweiten Handelstag in Folge nach, nachdem die Erholungsrallye vom Montag infolge der Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia verpuffte. Nvidia blieb ein maßgeblicher Unsicherheitsfaktor, nachdem S&P Global Ratings das AA-Kreditrating des Unternehmens auf die Beobachtungsliste „CreditWatch Negative“ gesetzt hatte.

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Die Ratingagentur begründete diesen Schritt mit Zweifeln an der Unabhängigkeit des Verwaltungsrats und der Aufsicht über das Management. Die jüngsten US-Zollvorschläge erwiesen sich derweil als weniger belastend als zunächst befürchtet. Nach einer Untersuchung zu mutmaßlichen industriellen Überkapazitäten schlug Washington neue Abgaben auf Importe aus 14 Handelspartnern vor, darunter China, Japan, Südkorea, Taiwan, Indien und die Europäische Union.