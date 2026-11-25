Asiens Börsen knicken ein: Zunehmender KI-Abverkauf und US-Zolldrohungen belasten Märkte

Investing.com – Die Mehrheit der asiatischen Aktienmärkte hat am Mittwoch Verluste verzeichnet. Erneuter Verkaufsdruck bei Technologie-Titeln machte dabei einen Großteil der KI-getriebenen Erholung des Vortages zunichte.

Zudem dämpften neue US-Zolldrohungen und wachsende Zweifel an der Rentabilität von Investitionen in künstliche Intelligenz die Risikobereitschaft der Anleger. US-Staatsanleihen legten unterdessen zu, da Investoren Sicherheit suchten.konnten nach optimistischen Prognosen im nachbörslichen Handel zulegen; Dell gewann dabei 4,1 %, gestützt durch über den Erwartungen liegende Ergebnisse infolge der Nachfrage nach KI-Servern. Die Kursverluste folgten auf Berichte, wonach die Trump-Regierung die Veröffentlichung von Untersuchungsergebnissen zu mutmaßlichen industriellen Überkapazitäten bei 16 wichtigen Handelspartnern vorbereitet, darunter China und die Europäische Union.

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Die Untersuchung könnte den Weg für zusätzliche Zölle ebnen und ist Teil der Bemühungen Washingtons, umfassendere Zölle zu ersetzen, die vom Supreme Court gekippt worden waren. Die Marktteilnehmer blicken zudem gespannt auf die am Mittwoch anstehenden US-Kerninflationsdaten , die die Erwartungen an eine mögliche Zinserhöhung der Federal Reserve im Dezember beeinflussen könnten. Unterdessen beschleunigte sich die Inflation in Australien im Oktober auf 4,9 %, wobei die bereinigte Kernrate auf 3,8 % anstieg und damit die Erwartungen übertraf.

Dies geschah, obwohl RBA-Vertreter David Jacobs die monetären Bedingungen nach fünf Zinserhöhungen, die den Leitzins auf ein 18-Jahres-Hoch von 4,85 % klettern ließen, als restriktiv bezeichnete.verbilligte sich um 1,2 % auf rund 90,30 $ pro Barrel, da Marktteilnehmer ein steigendes Angebot gegen zunehmende Angriffe auf Schiffe in der Nähe der Straße von Hormus abwägten. Zudem setzte das US-Handelsministerium sieben südostasiatische Unternehmen, darunter die in Singapur ansässige Alibaba-Tochter Apex Enterprise Solutions, auf seine schwarze Liste für Exportkontrollen.

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Grund dafür sind Bedenken hinsichtlich einer möglichen Weiterleitung hochentwickelter Computing-Produkte. Alibaba bezeichnete die Einstufung als fehlerhaft, dementierte, dass Apex kontrollierte Chips weitergeleitet habe, und kündigte an, rechtliche Schritte einzuleiten. Dieser Schritt könnte den Zugang regionaler Cloud- und KI-Anbieter zu moderner Computing-Infrastruktur erschweren und gleichzeitig die Kontrollen von Zwischenhändlern in grenzüberschreitenden Halbleiter-Lieferketten verschärfen. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.

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