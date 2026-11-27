In Hamburgs Kliniken sind Smart Glasses mit Aufnahmefunktion tabu. Warum selbst Kontrollleuchten nichts nützen

Christoph Schmidt/dpa Viele Datenschützer haben Bedenken bei Smart Glasses. Sie sehen bei den Datenbrillen die Gefahr, dass Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Die Asklepios Kliniken verbieten die Nutzung von Smart Glasses mit betriebsbereiten Kamera- oder Aufnahmefunktionen auf ihren Klinikgeländen.

Das Verbot sei bereits im August in die Hausordnung aufgenommen worden, teilte die Krankenhausgruppe mit. Damit sollten Patienten, Beschäftigte und Besucher vor unbemerkten Foto-, Video- und Tonaufnahmen geschützt werden. Das Verbot gelte grundsätzlich in allen Einrichtungen der Gruppe. Es betreffe beispielsweise Datenbrillen der Marken Ray-Ban Meta und Oakley Meta.

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Ausnahmen seien nach Rücksprache mit der Klinikleitung möglich, wenn die Brillen als medizinisches Hilfsmittel für blinde oder sehbehinderte Menschen benötigt würden und der Schutz anderer Personen gewährleistet sei. Asklepios begründete den Schritt mit den besonderen Anforderungen an die Privatsphäre in Krankenhäusern. Patienten befänden sich dort häufig in verletzlichen Situationen. Auch vertrauliche Gespräche und Behandlungssituationen müssten vor unbemerkten Aufnahmen geschützt werden.