Asmongold kritisiert Trump nach Republikaner-Niederlage

Der Streamer Asmongold übt scharfe Kritik an Donald Trump, nachdem die Republikaner die Kongresswahlen verloren haben. Er wirft dem Präsidenten Versagen vor.

Der US-amerikanische Internetstar Asmongold reagierte mit offener Wut auf das Wahlergebnis der Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten. Der 36-jährige Twitch -Streamer und bekennende Anhänger von Donald Trump verfolgte die Live-Ergebnisse bis zu seinem abrupten Abbruch. Die Demokraten gewannen beide Kammern des Kongresses, was für Trump als herbe Niederlage gilt. Asmongold drückte seine tiefe Frustration im Livestream aus und brach schließlich die Übertragung ab.

Schwere Vorwürfe gegen Trump

Asmongold richtete seinen Ärger direkt gegen den Mann, den er über Jahre hinweg unterstützt hatte. Er warf Donald Trump vor, mindestens fünfzig verschiedene versprochene Maßnahmen nicht umgesetzt zu haben. Der Streamer betonte, dass die Republikaner tausendmal härter hätten vorgehen müssen. Seine Aussage lautete, dass sie ihre Chancen vollständig verschwendet hätten, indem sie alles in den Müll warfen. Das Ergebnis sei ein deutlicher Verlust gewesen, den man nun kassiere.

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Vergangene Unterstützung und Enttäuschung

Bereits 2016 unterstützte Asmongold Donald Trump und hoffte fest auf einen Sieg bei der Präsidentschaftswahl 2024. Viele seiner Vorstellungen und Ideale seien jedoch nie Wirklichkeit geworden. Er kritisierte insbesondere die Rücknahme von Entscheidungen zur Veröffentlichung und Aufarbeitung bestimmter Akten. Auch bei der konsequenten Durchführung von Abschiebungen habe man ihn im Stich gelassen. Zuerst hieß es noch, man werde die Abschiebungen durchführen, dann folgte die Kehrtwende.

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Kritik an Rhetorik und Außenpolitik

Statt konkreter Ergebnisse erhielt man laut Asmongold nur großspuriges Gerede auf Truth Social. Ständige Forderungen, Kanada oder Dänemark zu übernehmen, gefolgt von Grönland, wurden als leer dargestellt. Er bezeichnete diese Aussagen als Verrat an seinen Erwartungen. Seine emotionale Reaktion zeigt, wie stark persönliche Bindungen an politische Figuren sein können. Die Diskrepanz zwischen Wahlversprechen und tatsächlicher Politik führt bei Anhängern oft zu großer Enttäuschung.

Prioritätenkonflikt: Politik versus Streaming

Asmongold ist bekannt dafür, regelmäßig Politik zu kommentieren und mit extremen Aussagen für Empörung zu sorgen. Im August äußerte er kontroverse Ansichten bezüglich der spanischen Grenze, woraufhin sein Twitch-Kanal vorübergehend gesperrt wurde. Insgesamt verfügt er über rund zehn Millionen Follower auf Social Media. Dass seine Wut nun Donald Trump traf, überrascht viele Beobachter. Seine Kritik zielt auf das Versäumnis der Republikaner ab, die gewonnene Macht effektiv zu nutzen.