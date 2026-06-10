Assan Ouédraogo: Die WM ist eine Last-Minute-Reise

Der 20-jährige Spieler von RB Leipzig wurde erst sechs Tage vor Turnierstart in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen. Er erzählt von den kuriosen Umständen seines Nachnominierungsanrufs und will auch sportlich für Unterhaltung sorgen.

Für Assan Ouédraogo war die Weltmeisterschaft eine Last-Minute-Reise. Der 20-jährige Spieler von RB Leipzig wurde erst sechs Tage vor Turnierstart in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen, nachdem der verletzte Lennart Karl (18) ausfiel.

Nun erzählt Ouédraogo von den kuriosen Umständen seines Nachnominierungsanrufs, der ihn im Urlaub in Marbella erreichte. Der Bundestrainer hatte ihn angerufen, während Ouédraogo gerade auf der Liege chillte.

"Ich war direkt von 0 auf 180", erzählt Ouédraogo. "Ich bin dann um die Ecke gerannt, damit mich keiner hört. Er hat mir gesagt, dass er mich gerne nachnominieren würde. Das hat mich sofort gefreut.

Und dann hat er mich noch gefragt, ob ich betrunken bin. Aber ich trinke ja so oder so nicht. Da habe ich gesagt: 'Nee, passt alles.

' Und dann bin ich direkt rübergeflogen. " Ouédraogo hat seinen ersten Anruf nach der Nominierung an seine Schwester gerichtet, die es ihm am Anfang nicht geglaubt hat. Es ist eine unfassbare Ehre, die WM spielen zu dürfen, sagt er.

Außerdem will er auch sportlich für Unterhaltung sorgen. Der Mittelfeldmann, der bei seinem Klub zuletzt als Achter zum Einsatz kam, beschreibt sich selbst als "unberechenbar" und sagt, dass er Freestyle spielt. Ouédraogo hatte bisher kaum Urlaub und war mit Leipzig im Anschluss an die Saison auf großer PR-Reise in Südafrika. Jetzt ist er bereit für die WM und braucht nicht lange, um voll da zu sein. Die WM kann also kommen





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