Assan Ouédraogo erster Spieler im WM-Camp in North Carolina

Assan Ouédraogo (20) war der erste Spieler, der am Sonntag Nachmittag im WM-Camp in North Carolina eintraf. Er kam gegen 16.02 Uhr im hellblauen Chrysler-SUV mit Fahrer und getönten Scheiben im Hotel 'The Graylyn Estate' an. Ouédraogo war am Morgen in Frankfurt per Lufthansa-Direktflug gestartet und um 13.45 Uhr Ortszeit in Raleigh/Durham gelandet. Die Mannschaft trifft erst am Montag im Camp ein. Am Montagabend findet dann vor 3000 Fans ein großes, öffentliches Training in Winston-Salem statt.

Assan Ouédraogo (20) war der erste Spieler, der am Sonntag Nachmittag im WM-Camp in North Carolina eintraf. Er kam gegen 16.02 Uhr im hellblauen Chrysler-SUV mit Fahrer und getönten Scheiben im Hotel 'The Graylyn Estate' an.

Ouédraogo war am Morgen in Frankfurt per Lufthansa-Direktflug gestartet und um 13.45 Uhr Ortszeit in Raleigh/Durham gelandet. Von da aus waren es noch etwa anderthalb Stunden Fahrt ins Teamhotel. Die Mannschaft, die gerade ihren freien Tag in Chicago genießt, trifft erst am Montag im Camp ein. Bereits anwesend sind neben Ouédraogo einige DFB-Mitarbeiter aus dem Funktionsteam sowie aus dem Betreuerstab der Mannschaft, darunter der Athletiktrainer.

Am Montagabend findet dann vor 3000 Fans ein großes, öffentliches Training in Winston-Salem statt. Innerhalb weniger Minuten waren die Tickets für die Einheit vergriffen. Auch Ouédraogo wird da schon im Kreise der anderen Spieler sein. Denn das Offensiv-Juwel steht voll im Saft, hatte nur einen Mini-Urlaub und war letzte Woche noch auf einer PR-Reise mit RB Leipzig in Südafrika.

Über seine Nachnominierung hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) zuletzt gesagt: 'Wir wollten unbedingt einen Jungen mitnehmen und haben uns für den entschieden, der bei uns mit Lenny zusammen den besten Eindruck hinterlassen hat. Assan hat am 29. Mai noch gespielt, weil er mit Leipzig in Südafrika war. Er ist total im Saft und im Rhythmus.

Uns bringt kein Spieler was, den wir noch mal eine Woche heranführen müssen, sondern er muss sofort fit sein.

' Übrigens: Nach BILD-Informationen wird Ouédraogo bei der WM mit der Rückennummer 25 von Lennart Karl auflaufen. Bei seinem DFB-Debüt im November hatte er die 9 getragen. Bei RB Leipzig gehört ihm die 20





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