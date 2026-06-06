Assan Ouédraogo rückt nach Karl-Ausfall in WM-Kader auf

Nach der späten Verletzung von LennartKarl wird Assan Ouédraogo kurzfristig für die Fußball-WM nominiert. Der 20-Jährige äußert sich zu seiner Ehre und wendet sich an den verletzten Teamkollegen.

Sein Kindheitstraum wird Wirklichkeit! Nach dem bitteren Ausfall von Lennart Karl (18, Muskelbündelriss) hat Offensiv-Juwel Assan Ouédraogo (20) nur fünf Tage vor dem Turnierstart doch noch ein Ticket für die WM ergattert.

Am Freitag nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) den Star von RB Leipzig für den Kader. Nun äußerte sich Ouédraogo erstmals - und wandte sich dabei auch an den verletzten Karl. Er sagte: Ich möchte Lenny eine schnelle und gute Genesung wünschen. Es tut mir sehr leid für ihn, dass er sich so kurz vor dem Turnier verletzt hat und nicht dabei sein kann.

Deshalb empfinde ich neben der Freude auch Respekt vor der Situation. Ich wünsche ihm von Herzen alles Gute und hoffe, dass er bald wieder auf dem Platz steht. Ouédraogo kann sich gut in Karl hineinversetzen, hatte immer wieder mit Verletzungsrückschlägen zu kämpfen. Auch diese Saison fehlte er immer wieder wegen einer hartnäckigen Sehnenverletzung im linken Knie.

Über seine Nominierung sagt er: Der Anruf des Bundestrainers hat mich am Freitagabend im Urlaub erreicht. Als Julian Nagelsmann mir gesagt hat, dass ich nun dabei bin, musste ich den Moment erst einmal kurz verarbeiten und realisieren, bevor ich direkt meine Sachen gepackt habe. Es ist eine Riesen-Ehre und macht mich sehr stolz, Deutschland bei der WM mitzuvertreten. Für mich geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung, für den ich vor allem in den letzten Monaten und Jahren hart gearbeitet habe.

Ich freue mich auf meine Rolle im Team und möchte der Mannschaft auf und neben dem Platz bestmöglich helfen. Wie geht es jetzt für Ouédraogo weiter? Der Koffer im Urlaub in Marbella ist gepackt. Nach BILD-Infos reist er am morgigen Sonntag direkt ins WM-Camp der Nationalmannschaft, um sich dort den restlichen Kandidaten anzuschließen.

Die Mannschaft bereitet sich bereits seit einiger Zeit auf das Turnier vor. Ouédraogo wird nun die gesamte Reise bis zum ersten Spiel begleiten und hat die Chance, sich in den Trainingseinheiten für einen Platz in der Startelf oder im Kader zu empfehlen. Seine Nominierung ist ein positives Signal für die junge Mannschaft, die auf seine Schnelligkeit, Technik und Torgefahr setzen kann.

Gleichzeitig zeigt die Entscheidung, dass Bundestrainer Nagelsmann auch in stressigen Situationen wie der späten Verletzung von Karl flexibel bleibt und mit Ouédraogo einen Spieler beruft, der sich trotz eigener Verletzungsprobleme in der Saison durchgekämpft hat. Die WM ist für Ouédraogo die erste große internationale Endrunde. Der 20-Jährige, der in der vergangenen Saison in der Bundesliga auf sich aufmerksam machte, wird nun unter besonderer Beobachtung stehen.

Er selbst gibt sich bescheiden, aber voller Tatendrang: Ich weiß, dass ich hart arbeiten muss, um mein Ziel zu erreichen. Die Konkurrenz im offensiven Mittelfeld ist groß, aber ich werde alles geben, um der Mannschaft zu helfen. Die Fans dürfen gespannt sein, ob Ouédraogo den verletzten Karl in der laufenden WM vergessen machen kann. Mit seiner unkonventionellen Spielweise und seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor könnte er zu einem wichtigen Faktor für das deutsche Team werden.

Die Mannschaft startet am übernächsten Dienstag in die WM. Die Gruppenspiele sehen Duelle gegen Japan, Spanien und Costa Rica vor. Ouédraogo könnte in diesen Partien seine Chance erhalten, Erfahrungen zu sammeln und sich zu empfehlen





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Assan Ouédraogo WM 2022 Bundestrainer Julian Nagelsmann Lennart Karl Nationalmannschaft Verletzung Nominierung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM-Aus für Lennart Karl - Assan Ouedraogo nachnominiertBundestrainer Julian Nagelsmann muss einen weiteren Rückschlag verkraften: Der verletzte Lennart Karl fällt für die Weltmeisterschaft aus. Für den 18-jährigen Shootingstar rückt Assan Ouedraogo in den Kader.

Read more »

DFB-Schock: WM-Aus für Hoffnungsträger Karl – Ouédraogo rückt nachSchock für Julian Nagelsmann: Der Bundestrainer muss bei der Fußball-WM auf Shootingstar Lennart Karl verzichten. Der 18-Jährige erlitt im

Read more »

Ouédraogo rückt für verletzten Karl nach: Nagelsmann nominiert Leipziger für NationalmannschaftNach der Verletzung von Lennart Karl muss Bundestrainer Julian Nagelsmann nachnominieren und wählt überraschend den Leipziger Ouédraogo, der sich über den Anruf in Marbella mega freut. Der 18-Jährige U17-Weltmeister von 2023 ist vielseitig einsetzbar und hatte bereits im November sein Debüt mit Tor. Sein Charakter und seine Teamfähigkeit überzeugten den Trainer.

Read more »

Nachnominierung für die Nationalmannschaft: Assan Ouédraogo rückt für Karl in den WM-KaderBundestrainer Julian Nagelsmann hat Assan Ouédraogo von RB Leipzig nachnominiert, nachdem Karl von Bayern München verletzt ausfiel. Der 20-Jährige reist direkt aus dem Urlaub ins WM-Camp.

Read more »