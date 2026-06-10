Assan Ouédraogos überraschende WM-Nominierung: Vom Urlaub in Marbella direkt ins Team

Der 20-jährige RB-Leipzig-Mittelfeldspieler Assan Ouédraogo wurde sechs Tage vor WM-Beginn für den verletzten Lennart Karl nachnominiert. Der Bundestrainer erreichte ihn während seines Urlaubs in Marbella. Ouédraogo berichtet von dem überraschenden Anruf, seinen emotionalen Reaktionen und der anschließenden schnellen Reise nach Deutschland. Bei der Pressekonferenz zeigte er sich sympathisch neben David Raum und betont seine Spielweise als unberechenbarer Freestyle-Fußballer. Trotz wenig Erholung sieht er sich bereit für die Weltmeisterschaft.

Für Assan Ouédraogo ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft eine Last-Minute-Reise. Der junge Star von RB Leipzig wurde erst sechs Tage vor Turnierbeginn nachnominiert, nachdem der verletzte Lennart Karl ausgefallen war.

In einem Interview sprach Ouédraogo über die ungewöhnlichen Umstände des Anrufs, der ihn während seines Urlaubs in Marbella erreichte. Er berichtete, er habe entspannt auf der Liege gelegen, als der Bundestrainer anrief, woraufhin er sofort aufgestanden sei, um ungestört zu sprechen. Der Trainer habe ihm mitgeteilt, dass er ihn gerne nachnominieren würde, und ihn zudem gefragt, ob er betrunken sei - was Ouédraogo verneinte, da er generell keinen Alkohol trinke. Kurz darauf sei er direkt nach Deutschland geflogen.

Seinen ersten Anruf nach der Nominierung habe er bei seiner Mutter versucht, die jedoch nicht reagiert habe, dann beim Vater, der ebenfalls nicht erreichbar gewesen sei, und schließlich bei seiner großen Schwester, die ihm anfangs nicht geglaubt habe. Er empfinde es als enorme Ehre, für die Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Zusammen mit seinem Leipziger Vereinskollegen David Raum trat Ouédraogo auf einer Pressekonferenz sehr sympathisch auf und sorgte für Heiterkeit. Nun will er auch sportlich überzeugen.

Der 20-Jährige, der bei Leipzig zuletzt als Achter eingesetzt wurde, beschreibt sich selbst als unberechenbar und freestyleorientiert. Aufgrund der anstrengenden Saison mit einer PR-Reise nach Südafrika und einem Testspiel dort hatte er kaum Urlaub. Er betont, eine Woche ohne Fußball auszukommen und daher schnell wieder einsatzbereit zu sein. Die WM kann also für ihn starten





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