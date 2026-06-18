Assassin's Creed Black Flag Resynced: Leichtere Trophäen und neue Quests

Das Remake Assassin's Creed Black Flag Resynced vereinfacht das Trophäensystem, verzichtet auf lästige Online-Anforderungen und fügt neue Inhalte hinzu, um das Piratenabenteuer für moderne Spieler attraktiver zu machen.

Assassin's Creed Black Flag Resynced bietet eine überarbeitete Version des beliebten Piraten -Abenteuers und verzichtet dabei auf einige der frustrierendsten Trophäen - und Achievement-Anforderungen. Im Vergleich zum Original müssen Spieler nicht alle lästigen Online- sowie Mehrspieler-Erfolge mehr absolvieren, da das Remake komplett auf einen Multiplayer-Modus verzichtet.

Dies ermöglicht es, alle Trophäen in einem einzigen Spieldurchlauf zu erhalten, was sowohl Zeit als auch Nerven spart. Zudem werden neue Quests hinzugefügt, die einem wichtigen Charakter mehr Tiefe und Aufmerksamkeit verleihen. Das Spiel hat den Gold-Status erreicht und wird am 09. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht.

Ubisoft verbessert damit das Remake-Erlebnis erheblich und macht es Trophäenjägern leicht, den begehrten Platin-Kelch zu erreichen





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