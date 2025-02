Assassin's Creed Shadows: Ubisoft setzt auf technische Raffinesse

Das neue Assassin's Creed Spiel verspricht nicht nur eine packende Geschichte, sondern auch eine beeindruckende Grafik. Ubisoft fokussiert sich auf Next-Gen-Konsolen und nutzt moderne Upscaling-Technologien, um ein flüssiges Spielerlebnis auch auf älteren Systemen zu gewährleisten.

Ubisoft bringt mit „ Assassin's Creed Shadows “ frischen Wind in seine legendäre Action-Adventure-Serie. Das kommende Spiel verspricht nicht nur eine packende Geschichte, sondern glänzt auch mit technischer Raffinesse. Ein neuer Trailer zeigt bereits die beeindruckenden Möglichkeiten der Next-Gen -Konsolen, PlayStation 5 und Xbox Series X. Ubisoft hat hohe Ansprüche: Für diese Konsolen verspricht das Spiel ein reibungsloses und flüssiges Erlebnis.

Im Performancemodus dürfen sich Spieler auf 60 FPS bei hochskalierter 4K-Auflösung freuen. Diese Kombination aus Geschwindigkeit und Detailreichtum soll besonders die rasanten Kämpfe und das dynamische Gameplay der Serie unterstreichen. Weitere Infos zu zusätzlichen Grafikoptionen sollen in den kommenden Wochen veröffentlicht werden – ein geschickter Schachzug, um die Vorfreude weiter anzuheizen. \\Interessant ist zudem, dass Ubisoft an Spieler ohne Raytracing-fähige Hardware gedacht hat: Ein Software-basierter Ansatz sorgt dafür, dass niemand außen vor bleibt. „Assassin's Creed Shadows“ geht über die klassischen Features hinaus und integriert modernste Upscaling-Technologien wie DLSS und FSR. Diese garantieren nicht nur gestochen scharfe Bilder, sondern auch stabile Bildraten selbst auf älteren Systemen. Wer auf alternative Ansätze setzt, kann außerdem die Auflösung oder die Bildrate anpassen, um das optimale Spielerlebnis zu finden. \\ Ein kleiner Wermutstropfen betrifft das Steam Deck, das zum Launch nicht unterstützt wird. Die Mindestanforderungen übersteigen die Möglichkeiten des Handhelds, doch Ubisoft schließt eine spätere Anpassung nicht aus. Dafür punktet das Spiel mit einer Cross-Save-Funktion, die es ermöglicht, Fortschritte zwischen Plattformen zu übertragen. Ubisoft zeigt damit einmal mehr, dass es nicht nur um spannende Geschichten, sondern auch um ein technisch beeindruckendes Spielerlebnis geht





Assassin's Creed Shadows Ubisoft Next-Gen Technik Grafik Gameplay Upscaling DLSS FSR Raytracing Cross-Save

