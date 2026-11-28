Am 3. Dezember startet der dritte Asterix-3D-Film. Asterix wird zum Kind, Obelix muss aufpassen. Satire und Animation im Nubien der Gallier.

Am 3. Dezember startet der dritte moderne 3D-Film über die unbeugsamen Gallier. Das Abenteuer trägt den Titel Asterix und das Königreich Nubien und führt die Figuren in eine neue Welt. Der Kinostart in Deutschland erfolgt zu diesem festen Datum.

Handlung und Reisedetails nach Nubien

Miraculix bleibt im Dorf zurück. Er muss eine Horde verjüngter Gallier unter Kontrolle halten. Asterix und Obelix reisen stattdessen nach Nubien. Der Grund für die Reise ist eindeutig. Nur der Samen des dort wachsenden Affenbrotbaums kann einen verhängnisvollen Zauber rückgängig machen.

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Unterwegs treffen die beiden Helden auf Duplikatha. Er ist Anführer und Sprecher der römischen Sklaven. Duplikatha schließt sich Asterix und Obelix als ortskundiger Begleiter an. Die Gruppe reist also nicht allein in die unbekannte Region.

Doch die Reise birgt eine böse Überraschung für das bekannte Duo. Auch Asterix wird zum Kind. Plötzlich steht Obelix vor einer ungewohnten Aufgabe. Er muss auf seinen kleinen Freund aufpassen. Dies ist neu für jemanden, der sonst eher für seine Ungestümheit bekannt ist als für Besonnenheit.

Rollentausch und gesellschaftliche Satire

Der Rollentausch bringt Bewegung in das vertraute Gespann. Er sorgt für neue komische Konstellationen. Der kräftige Hüne muss nun Vernunft beweisen. Sein kleiner Freund stellt ihn vor ungeahnte Herausforderungen. Diese Dynamik ist ein Kernstück der neuen Geschichte.

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Im Königreich Nubien erwartet die Gallier eine weitere Überraschung. Hier haben die Frauen das Sagen. Die Männer führen den Haushalt und kümmern sich um die Kinder. Dies ist ein klarer Kontrast zur gallischen Kultur. Die Begegnung der beiden Gesellschaftsordnungen bietet reichlich Gelegenheit für Satire.

Der Film spottet über Geschlechterrollen und Machtverhältnisse. Dies trifft auch auf das gallische Dorf selbst zu. Auch dort ist die weibliche Führungskultur nicht gerade stark ausgeprägt. Die Parallelen zwischen den beiden Kulturen werden humorvoll ausgeleuchtet.

Animation und technische Umsetzung

Das Pariser Studio Mikros Animation setzt den Film um. Sie bleiben der behutsam modernisierten Ästhetik der Vorgängerfilme treu. Dies gilt für die Filme von 2014 und 2018. Die technischen Möglichkeiten der vergangenen acht Jahre nutzt das Studio jedoch voll aus.

Regisseur Alexandre Heboyan inszeniert Nubien farbenprächtig. Er zeigt ein großes Gespür für Licht und Bewegung. Obelix schiebt scheinbar schwerelos ein Piratenschiff durch aufwirbelnden Wüstensand. Diese Szene ist ein Beispiel für die visuelle Kraft des Films.

Brennende Baobab-Bäume tauchen die Landschaft in flackerndes Licht. Die Tanzszenen der Nubierinnen bereichern das Geschehen mit dynamischen Bewegungen. Alexandre Heboyan war zuvor mit Benoît Philippon an Mune - Der Wächter des Mondes beteiligt. Seine Erfahrung zeigt sich in der Bildsprache.

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Deutsche Synchronisation und Kritik

Bei der deutschen Besetzung bleibt der Film seiner Linie treu. Milan Peschel spricht erneut Asterix. Charly Hübner übernimmt die Rolle von Obelix. Die animierten Figuren orientieren sich in Mimik und Gestik an den französischen Originalsprechern.

Die Aufnahmen der französischen Sprecher entstanden bereits vor der Animation. Dies sorgt für eine hohe Synchronität. Wortwitz, Gesellschaftssatire und Anspielungen auf die Gegenwart gehören zum Erfolgsrezept. Der Film erfindet das gallische Abenteuer nicht neu. Die Geschichte bleibt bisweilen vorhersehbar.

Manche Gags sind eher vertraut als überraschend. Dies tut dem Vergnügen jedoch kaum Abbruch. Der Film bietet kurzweilige Unterhaltung für die ganze Familie. Mit viel Tempo und liebevoll gezeichneten Figuren überzeugt er. Man muss die Gallier nicht jedes Mal neu erfinden, damit sie Spaß machen.

Paschen Momente hat das Abenteuer, wo es herrlich schräg wird. Die Prinzessin von Nubien hat einen schrillen Gesang. Dies weckt Erinnerungen an den wenig geschätzten Barden aus dem gallischen Dorf. Obelix hält Elefanten für einheimische Wildschweine. Solche Einfüge verleihen dem Film seinen unverwechselbaren Asterix-Charme.

Die Bilder liefern manchen Witz gleich mit. Sie sind weit mehr als bloße Kulisse. Passend zum Kinostart erscheint am 3. Dezember ein illustriertes Album. Es erscheint im Egmont-Verlag. Das Album greift die Geschichte mit handgezeichneten Bildern auf.

Die Bilder folgen dem klassischen Asterix-Stil. Dies unterstützt die Erfahrung im Kino. Der Film bietet eine solide Unterhaltung. Die Kombination aus bekannten Charakteren und neuer Umgebung funktioniert. Die Gallier machen auch in der dritten Runde Spaß.