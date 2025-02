Asteroiden-Proben enthüllen Geheimnisse der Entstehung des Lebens

Die NASA-Mission Osiris-Rex brachte Proben des Asteroiden Bennu zur Erde zurück. Die Analyse dieser Proben zeigt, dass Bennu einst salzhaltiges Wasser beherbergte, in dem komplexe organische Moleküle, einschließlich Aminosäuren und Nukleobasen, entstanden sein könnten. Diese Entdeckung liefert wichtige Hinweise über die Herkunft der Bausteine des Lebens auf der Erde.

Eine NASA -Mission brachte 2023 Proben des Asteroiden Bennu zur Erde zurück. Die Analyse dieser Proben enthüllt wichtige Informationen über die Entstehung der zentralen Moleküle für das Leben auf unserem Planeten. Auf dem etwa 500 Meter großen Asteroiden Bennu existierte einst salzhaltiges Wasser, welches die Grundlage für die Entstehung komplexer organischer Moleküle bildete.

Zu diesen Molekülen gehören neben zahlreichen Aminosäuren auch die fünf bekannten Nukleobasen, die die Grundbausteine des genetischen Materials aller irdischen Lebensformen darstellen. Die Untersuchung dieser Bodenproben, die die Raumsonde „Osiris-Rex“ 2023 zur Erde brachte, wurde von zwei Forschungsteams in Fachzeitschriften veröffentlicht. „Wir haben den nächsten Schritt auf dem Weg zur Entstehung des Lebens entdeckt“, erklärt Timothy McCoy von der Smithsonian Institution in den USA. Diese Erkenntnis basiert auf der Analyse von Proben, die in einer unverfälschten Form von Bennu stammen. Während die Untersuchung von auf der Erde gefundenen Meteoriten bereits zeigte, dass einfache Lebensbausteine wie Aminosäuren schon im jungen Sonnensystem entstanden sein konnten, sind diese stets durch die irdische Umgebung verändert und verunreinigt worden.Die Beschaffung unverfälschter Proben von Asteroiden ist daher von großer Bedeutung für die Forscher. Als Ziel für diese Mission identifizierten die Forscher Bennu, der auf einer ähnlichen Bahn um die Sonne kreist wie die Erde und dabei immer wieder die Erdbahn kreuzt. Im September 2016 startete die NASA-Sonde „Osiris-Rex“ zu Bennu, welches sie im Oktober 2018 erreichte. 2020 sammelte sie mithilfe eines Roboterarms 120 Gramm Staub und kleine Gesteinsbrocken von der Oberfläche des Asteroiden. Anschließend machte sie sich auf den Rückflug zur Erde und warf im September 2023 die Bodenproben in einer versiegelten Kapsel ab. Kleine Mengen der Asteroiden-Materie wurden an zahlreiche Forscherteams in aller Welt verteilt. Die Forscher stießen in den von ihnen untersuchten Proben auf überraschend viele salzhaltige Mineralien. Diese haben sich, so die Schlussfolgerung der Forscher, auf einem größeren Asteroiden, dem Ursprungskörper von Bennu, in langsam verdampfendem, stark salzhaltigem Wasser abgelagert. Eine derartige Umgebung bot ideale Bedingungen für die Entstehung komplexer organischer Moleküle. Die Forscher vom Goddard Space Flight Center der NASA konnten Tausende von Molekülen nachweisen – und zwar in unerwarteter Fülle. Die Forscher fanden Tausende von Molekülen, darunter 14 der 20 Aminosäuren, die als Bausteine von Proteinen in allen irdischen Lebensformen vorkommen, sowie mit Adenin, Guanin, Cytosin, Thymin und Uracil sämtliche Nukleinbasen der RNA und der DNA auf der Erde. „Wir wissen damit, dass die Rohstoffe für die Entstehung von Leben sich auf dem Ursprungskörper von Bennu auf interessante und komplexe Weise miteinander kombiniert haben“, erläutert McCoy. Und Bennu ist vermutlich keine Ausnahme – auch auf anderen Himmelskörpern im jungen Sonnensystem dürften ähnliche Prozesse abgelaufen sein. Die Ergebnisse der Teams liefern also starke Argumente für die These, dass viele Bausteine des Lebens bereits durch Meteoriten zur Erde gelangt sind





