Aston Martin Entwickelt Emotionale Elektroautos mit Schwingenden Karosseriestrukturen

Aston Martin plant die Integration von schwingenden Karosseriestrukturen in zukünftige Elektrofahrzeuge, um das Fahrgefühl seiner V12-Modelle zu simulieren. Adrian Hallmark, der CEO von Aston Martin, betont die Bedeutung der Gewichtsreduzierung und der Verwendung von Festkörperbatterien für die Entwicklung emotionaler und leistungsstarker Elektroautos.

Aston Martin , der britische Sportwagenhersteller, plant die Integration von schwingenden Karosseriestrukturen in zukünftige Elektrofahrzeuge, um das charakteristische Fahrgefühl seiner V12-Modelle zu simulieren. Adrian Hallmark , der CEO von Aston Martin , betonte in einem Interview, dass die Marke sich mit der Elektromobilität in einem kontrollierten Tempo vorwärtsbewegt.

Zunächst steht der Ausbau des Hybridangebots im Vordergrund, bevor bis Ende des Jahrzehnts das erste vollelektrische Modell auf den Markt kommt. Hallmark lehnt die Verwendung von künstlichen Motorgeräuschen oder simulierten Schaltvorgängen als Mittel zur Erzeugung von Emotionen ab. Stattdessen setzt Aston Martin auf innovative Technologien wie schwingende Karosseriestrukturen, um eine direkte Verbindung zwischen Fahrer und Fahrzeug zu schaffen. Ein weiteres wichtiges Ziel für die Entwicklung zukünftiger Elektrofahrzeuge ist die Gewichtsreduktion. Hallmark betrachtet Festkörperbatterien als Schlüsseltechnologie, um dieses Ziel zu erreichen. Diese Batterien nicht nur selbst leichter, sondern erfordern auch weniger Material für Kühlung und Sicherheit. Der Einsatz von Festkörperbatterien kombiniert mit anderen Gewichtsoptimierungstechnologien soll es Aston Martin ermöglichen, die Dynamik und Performance seiner Elektrofahrzeuge mit den traditionellen Verbrennermodellen zu vergleichen. Neben der Technologieentwicklung ist Aston Martin auch an der Akzeptanz der Elektrofahrzeuge bei seinen Kunden interessiert. Hallmark erkennt zwei verschiedene Lager: Die einen lehnen Elektrofahrzeuge ab, während andere diese aktiv suchen. Die Marke plant deshalb, sowohl den Bedürfnissen der Benziner-Fans als auch der Elektrofahrzeug-Anhänger gerecht zu werden, indem sie ein breites Spektrum an Antriebsarten anbietet.





ecomento_de / 🏆 66. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Elektroautos Aston Martin Adrian Hallmark Karosseriestrukturen Gewichtsreduzierung Festkörperbatterien

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Aston Martin verzögert Elektroautos, setzt auf HybridisierungAston Martin plant zunächst einen Ausbau des Hybridangebots und verzögert die Einführung des ersten vollelektrischen Modells auf noch vor Ende des Jahrzehnts. Der neue CEO Adrian Hallmark setzt auf eine nachhaltige Gewinnmaximierung und erwartet, dass Verbrennermodelle mit irgendeiner Form der Elektrifizierung noch bis 2030 den Großteil der Verkäufe ausmachen werden. Bis 2035 soll Aston Martin auch Hybride anbieten, bevor der Konzern vollständig auf Elektroantrieb umstellt.

Weiterlesen »

Update-Weltmeister: Was Aston Martin ändern willIm vergangenen Jahr brachte das Aston Martin Team mehr neue Teile an die Strecke als alle anderen Rennställe. Die Wirkung fiel nicht immer wie gewünscht aus. Das soll sich ändern, sagt Teamchef Andy Cowell.

Weiterlesen »

Jacques Villeneuve Predicts McLaren, Surprise from Sainz and Aston Martin's Disappointment in 2025 F1 SeasonFormer F1 World Champion Jacques Villeneuve shares his predictions for the 2025 Formula 1 season, highlighting McLaren's potential, Carlos Sainz's impact at Williams, and Aston Martin's struggles to meet expectations.

Weiterlesen »

Aston Martin: So emotional-chaotisch lief das DebütNeueinsteiger Aston Martin holte beim DTM-Saisonauftakt in Hockenheim die ersten Punkte. Lob gibt es von Serienboss Gerhard Berger.

Weiterlesen »

Aston Martin und Max Verstappen: Passt das zusammen?Aston Martin und Mercedes haben ein Auge auf Max Verstappen geworfen - Aber würde es für den Niederländer Sinn ergeben, zu Aston Martin zu wechseln?

Weiterlesen »

Gary Gannon: Ex-Ingenieur von Mick und Hülkenberg wechselt zu Aston MartinNach zehn Jahren bei Haas wechselt Renningenieur Gary Gannon 2025 zu Aston Martin, wo seine Rolle aktuell aber noch nicht bekannt ist

Weiterlesen »