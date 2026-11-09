Unai Emery verlaesst das Spielfeld vorzeitig, da Aston Villa bei Manchester United eine 3:4-Fuehrung in der Nachspielzeit noch zu 4:4 verwirkt.

Aston Villa musste bei Manchester United eine klare 3:4-Fuehrung in der Nachspielzeit noch zu einem 4:4-Remis hinnehmen. Trainer Unai Emery zeigte sich derart frustriert ueber den Verlauf der Partie, dass er das Feld vor dem finalen Abpfiff verliess. Der ehemalige FC Bayern Muenchen Profi Leon Goretzka war Teil des Gastteams, das trotz der viereinhalb Tore im altentraff-Stadion keinen Sieg verbuchen konnte.

Emery verlaesst das Feld vorzeitig

Die Szene ereignete sich, nachdem Zirkzee fuer Manchester United in der 92. Minute den Anschlusstreffer zum 3:4 erzielt hatte. Nur wenige Sekunden spaeter glich Dorgu in der 96. Minute zum 4:4 aus. Unai Emery schuettelte nach diesem Treffer noch kurz den Kollegen Michael Carrick die Hand, zog dann jedoch seine Jacke aus und begab sich direkt in den Spieler­tunnel. Emery verpasste damit auch die Gelbe Karte, die Schiedsrichter Suzuki kurz danach verhaengt haette.

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Emery erlaeuterte spaeter im Sky-Interview seinen Schritt. Er betonte, dass kein emotionaler Ausbruch vorlag, sondern die Erkenntnis, dass das Spiel durch das Tor in der 96. Minute entschieden war. Bei sechs Minuten Nachspielzeit hielt er die Situation fir nicht mehr kontrollierbar. Emery gab zu, dass er die letzten sechs Minuten der Begegnung als sehr aergernisvoll empfand, besonders weil die beiden Gegentore schnell wieder eingestanden wurden.

Goretzka enttaeuscht ueber das Unentschieden

Leon Goretzka stand im Fokus des Gastteams und sah seine Mannschaft die Ffuehrung verspielen. Der Mittelfeldakteur betonte in seinem Interview nach der Partie, dass man sich auf dem Weg zum Old Trafford nicht freuen koenne, wenn das Ausgleichstor erst in der allerletzten Minute falle. Er verwies darauf, dass ein Team mit vier Toren normalerweise den Sieg mit nach Hause nehmen sollte.

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Fuer Zirkzee war das Tor im vierten Premier-League-Einsatz der erste Treffer. Er profitierte von einer Vorarbeit von Jackson zum zwischenzeitlichen 2:4. Obwohl Aston Villa insgesamt vier Mal traf, fehlte am Ende der notwendige Sieg. Die Niederlage im Punktevergleich blieb aus, doch das Unentschieden wurde als enttauschend wahrgenommen, da die Leistung in der Schlussphase mangelhaft war.

Auswirkungen auf die Tabellenposition

Die Konsequenzen des Spiels sind bereits in der Tabelle sichtbar. Aston Villa bleibt nach zehn absolvierten Ligaspielen auf dem 10. Platz der Premier League stehen. Die Punkteausbeute ist damit stabil, doch die Defensive bleibt eine Schwaeche, die korrigiert werden muss. Emery betonte, dass die Mannschaft die Fehler schnell beheben muss.

Manchester United profitierte von dem Remis und rutschte damit nicht weiter ab. Der Verein bleibt auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Michael Carrick, der als Coach die Mannschaft durch die letzten Minuten fuehrte, gab noch Anweisungen, waehrend Emery bereits das Stadion verliess. Die Partie zeigt, wie knapp die Margen in der Premier League sind und wie entscheidend die letzten Minuten sein koennen.