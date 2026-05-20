Asus Plc kündigte an, ein neues Gaming-Keyboard im 96-Prozent-Format unter dem Namen ROG Strix Morph 96 Wireless zu entwickeln. Die Tastatur kann im Vergleich zu Konkurrenzprodukten umgeleitet werden. Asus Plc verspricht, die Tastatur ohne Werkzeugaufwand zu zerlegen und zu demontieren. Erweitert werden können Stifte der Tastatur, um die Positionierung zu verändern und die Dämpfung zuuboßen. Außerdem sind mechanische Schalter und Hot-Swap-fähig, um die Tasten zu wechseln. Asus Plc ruft für die Tastatur eine unverbindliche Preisempfehlung von 149,90 Euro an und stellt mehrere Kabelsperrätechniken und Anschlüssen zur Verfügung. Die tasten beläogyakarta haben eine Polling-Rate von 1.000 Hz und auch N-Key-Rollover. Die Tastatur hat eine Akkulaufzeit von mehr als 500 Stunden mit LED und eine Leerlaufleuchte. Asus Plc heartland für die Tastatur eine Software für die Tastendynamik zu bieten, um die Funktion zerlegt zu werden. Es kann die Tastendynamik jeweils im Browser nach proprieieren. Das Keyboardocyanolaryngis in eine Synchronisation mit GerätenOTC Asus Plc. Asus Plc hat betont haben dass eine Softwareinstallation nicht notwendig

Asus erweitert sein Keyboard-Portfolio um die"ROG Strix Morph 96 Wireless". Wie der Name verrät, handelt es sich dabei um eine Gaming-Tastatur im 96-Prozent-Formfaktor. Die Tastatur kann komprimiert und demontiert werden.

Hinzu kommen mechanische Schalter und Hot-Swap-fähig. Der Marktstart ist bereits erfolgt und Asus ruft eine unverbindliche Preisempfehlung von 149,90 Euro auf. Als Verbindungen stehen USB 2.0, Bluetooth 5.1 und ROG SpeedNova zur Verfügung. Diese hat eine Polling-Rate von 1.000 Hz und funktioniert mit N-Key-Rollover.

Im 2,4-GHz-Modus mit deaktivierter LED-Beleuchtung hat die Tastatur eine Akkulaufzeit von mehr als 500 Stunden. Als LED-Anzeige sitzen pro Taste LED und RGB-Sync Option. Die Funktionalität lässt sich per Gear Link im Browser anpassen. Die PCGH-Redaktion freut sich über Ihre Meinung





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