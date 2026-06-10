ASUS ROG feiert 20-jähriges Jubiläum mit besonderer Mainboard-Edition

Anlässlich des 20. Geburtstags der Republic of Gamers (ROG) hat ASUS eine limitierte Edition eines Mainboards vorgestellt, die mit retro-inspiriertem Design und hochwertigen Materialien aufwartet. Das Board kombiniert modernste Technik mit optischen Referenzen an frühere ROG-Modelle, spaltet jedoch die Community durch seine farbliche Gestaltung und Zusatzelemente.

ASUS hat zum 20-jährigen Bestehen seiner Gaming-Marke Republic of Gamers ( ROG ) eine besondere Mainboard -Edition angekündigt, die sich optisch an frühere ROG -Boards anlehnt. Das Design ist von blankem Kupfer inspiriert, das auf einem schwarzen PCB mit blauen und weißen Steckplätzen kombiniert wird.

Diese Farbwahl soll einen retro-ähnlichen Look erzeugen, erinnert jedoch teilweise auch an eloxiertes Aluminium und wird daher in der Community kontrovers diskutiert. Einige Nutzer bemängeln die blauen PCIe-Slots und die auffälligen Schriftzüge, die als "cringe" empfunden werden, sowie das integrierte Display auf dem I/O-Shield. Kritiker argumentieren, dass das Board weder dem Prinzip "Form follows Function" folgt noch ein durchgängig ästhetisches Design aufweist. Es wird sogar gemutmaßt, dass eine KI die Vermischung von alt und neu entworfen haben könnte.

Andere hingegen begrüßen die besondere Optik und sehen das Board als schickere Alternative zu Standardmodellen, auch wenn der voraussichtliche Preis als überhöht kritisiert wird. Trotz der geteilten Meinungen unterstreicht die limitierte Edition die Bedeutung von ROG in der Hardware-Szene und zeigt, wie ASUS Tradition mit modernen Elementen verbinden möchte. Die technischen Details remained jedoch im Hintergrund; im Fokus steht das Jubiläum und die damit verbundene Designsprache.

Interessierte müssen sich möglicherweise mit VPN-Zugang auf speziellen Seiten über die Verfügbarkeit informieren, was die Exklusivität unterstreicht. Die Debatte über Ästhetik und Preis verdeutlicht, wie subjektiv Hardware-Design sein kann





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