Der slowenische Handball-Profi Gasper Horvat verlässt den ASV Hamm-Westfalen einvernehmlich. Die Einigung umfasst eine Abfindung von 36.000 Euro bei laufenden strafrechtlichen Ermittlungen.

Am 25. November 2026 gab der Zweitliga-Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen bekannt, dass das Arbeitsverhältnis mit dem 28-jährigen slowenischen Handball-Profi Gasper Horvat einvernehmlich beendet wird. Die Einigung zwischen dem Verein und dem Spieler wurde kurz nach umfangreicher medialer Berichterstattung über drohenweise Gewaltanwendung erzielt. Horvat hatte Ende Oktober Anzeige gegen den Verein erstattet, nachdem dieser seinen Vertrag vorzeitig auflösen wollte.

Einigung über Vertragsauflösung und Abfindung

Die Verhandlungen zwischen dem ASV Hamm-Westfalen und Horvat sowie dessen Rechtsbeistand Kilian Zieglmaier aus Landshut führten am Dienstagnachmittag zu einer verbindlichen Lösung. Die Vertragsaufhebung schließt eine finanzielle Abfindung zugunsten des Spielers in Höhe von rund 36.000 Euro netto ein. Horvat, der seit Beginn des November nach einer Operation und einer Rehabilitationsphase wieder voll arbeitsfähig ist, akzeptierte diese Regelung.

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Strafrechtliche Ermittlungen laufen unabhängig weiter

Der Verein betonte in seiner offiziellen Mitteilung, dass die einvernehmliche Trennung strikt losgelöst von den laufenden strafrechtlichen Verfahren zu betrachten sei. Die Justizbehörden untersuchen weiterhin die Vorwürfe, wobei für alle Beteiligten weiterhin die Unschuldsvermutung gilt. Die rechtliche Bewertung der Geschehnisse bleibt den zuständigen Stellen vorbehalten, unabhängig von der privaten Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Hintergrund der Strafanzeige und Vorwürfe

Horvats Strafanzeige vom Ende Oktober richtete sich gegen drei handelnde Personen des ASV Hamm-Westfalen. In den von BILD.de und SPORTBILD.de am 25. November 2026 publizierten Details hieß es, der Verein habe mit Gewalt gedroht, um den Vertrag vorzeitig zu beenden. Dieses Vertragsverhältnis sollte ursprünglich vom Sommer 2025 bis zum 30. Juni 2027 laufen. Horvat machte deutlich, dass eine strafrechtliche Verfolgung des Falls nicht sein primäres Ziel war.

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Offizielles Statement des Zweitligisten

Am Montagabend teilte der Klub die beidseitige Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit. Das Statement des ASV Hamm-Westfalen verdeutlichte, dass die finanzielle Abfindung nicht als Schuldeingeständnis für die Vorwürfe der Nötigung oder Bedrohung zu werten ist. Der Verein verwies darauf, dass die strafrechtliche Aufklärung parallel zur sportlichen Trennung fortgeführt wird. Alle Beteiligten müssen sich weiterhin an die gesetzliche Unschuldsvermutung halten, solange keine rechtskräftige Verurteilung vorliegt.

Folgen für Gasper Horvat und den Verein

Mit der Einigung endet die sportliche Zusammenarbeit des slowenischen Profis beim Zweitligisten vorzeitig. Horvat verlässt den ASV Hamm-Westfalen mit einer klar definierten Abfindungssumme, die sein finanzielles Abschneiden im Rahmen der Trennung regelt. Für den Verein bedeutet dies das Ende der arbeitsrechtlichen Bindung, ohne dass dabei ein Schuldspruch der Justiz vorliegt. Die weitere Entwicklung des strafrechtlichen Verfahrens wird unabhängig von dieser sportlichen Entscheidung beobachtet.